Quartararo bestraft voor overtreden testregels MotoGP

Quartararo moest woensdag op het matje komen bij de stewards van de FIM nadat hij voor de start van het seizoen een dag op Paul Ricard reed. Hij reed daar op een aangepaste Yamaha R1 van een Franse tuner. Hiervoor was naar verluidt geen toestemming gevraagd bij Danny Aldridge, de technische man van de FIM in de MotoGP. Rijders mogen hun privétests alleen doen op een productiemotor, aanpassingen om het materiaal sneller te maken zijn niet toegestaan.

Tijdens de privétest op het circuit van Paul Ricard kwam Quartararo dus met een ‘illegale machine’ in actie. Het feit dat Quartararo foto’s van de test op zijn social media plaatste, duidt erop dat het in ieder geval geen bewuste actie is geweest. Dit verklaarde de rijder ook tijdens de zitting met de FIM. Ondanks dat was het wel in strijd met artikel 1.15.1 uit het Grand Prix-reglement. Als gevolg daarvan mag Quartararo vrijdagochtend de eerste twintig minuten van VT1 niet rijden. De Fransman heeft voor zijn onschuld gepleit en gaat in beroep tegen de beslissing.

Ook Moto3-rijder Sergio Garcia is schuldig bevonden aan het rijden met illegaal materiaal tijdens een circuitdag in Aragon. Hij kreeg dezelfde straf als Quartararo en moet vrijdag de eerste twintig minuten van VT1 uitzitten.