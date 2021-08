Espargaro schrikt van pole: “Dit voelt als een overwinning”

De problemen van Honda worden op het koele circuit van Silverstone gemaskeerd, ook omdat het asfalt redelijk veel grip heeft. Espargaro beleefde mede daardoor een sterk weekend op de RC213V. In de slotfase van Q2 perste hij er een ronderecord uit. Hij was 22 duizendsten van een seconde sneller dan Pecco Bagnaia en claimde daarmee de eerste pole voor Repsol Honda sinds de Japanse GP in 2019. Het is een groot contrast met de vorige races, nadat Espargaro zich in de beide Oostenrijk-races als elfde en vijftiende kwalificeerde en beide keren geen punten wist te scoren.

“Dit is best een schok”, beschreef Espargaro zijn pole-position. “Als je ziet hoe moeilijk we het in Oostenrijk hadden en hoe we er nu voor staan, dan is het moeilijk te geloven. Het gaat er volgens mij om hoe je met tegenslag omgaat. Je kunt teleurgesteld zijn of de boosheid omzetten in energie. Wij hebben gekozen voor de tweede optie. Ik probeer elke dag beter te worden en we hebben hard gewerkt, tot nu toe werden we steeds niet beloond met een goed resultaat. Hier gaat het allemaal een stuk makkelijker. Het circuit, het koude weer, de grip van het circuit geven me een beter gevoel om mijn stijl te hanteren. Ik kon de problemen die we hebben met de motor een beetje vergeten. Dit circuit is de afgelopen jaren goed geweest voor Honda, dus we mogen hier vandaag wel van genieten. Deze pole-position voelt als een overwinning.”

"De worsteling blijft"

Espargaro scoorde bij KTM ook al twee pole-positions, maar dit was zijn eerste succesje met Honda. Gevraagd of hij dit ziet als zijn belangrijkste resultaat van het seizoen, reageerde Espargaro: “Zeker. We begonnen bij KTM met een grote achterstand en dan voelt het heel goed om vooraan mee te doen. Maar deze verandering in mijn carrière, de overstap naar Honda, was een zeer ambitieuze verandering en wanneer je bij een team als deze in deze kleuren mag rijden, komt daar een zekere druk bij kijken. Mensen kijken naar je. Ik kan me niet slecht voelen als andere mensen over mijn resultaten oordelen, dat is normaal en ik begrijp het. Maar het is zwaar geweest, we hebben veel geworsteld en we zitten nog in die worsteling. Dat gaat niet van de ene op de andere dag veranderen. Volgend weekend sta ik zeker niet op pole-position, maar ik blijf vechten. Hopelijk kunnen we nu iets beter presteren, zorgen dat de jongens in een positieve flow komen en dat we de Japanse engineers wat meer lucht geven om te werken. Dan kunnen we misschien wat beter voor de dag komen als we een moeilijke situatie hebben. We blijven ontzettend hard werken en dit resultaat gaat ons allemaal helpen. Voor mij is dit al een overwinning, het kan me niet schelen wat er morgen [tijdens de race] gebeurt.”