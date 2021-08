Espargaro claimt verrassende pole-position voor Britse Grand Prix

Na de frisse vrijdagtrainingen en de koele derde training op zaterdagochtend was het bij het begin van de kwalificatie een stuk aangenamer op het voormalige vliegveld van de Royal Air Force. Tijdens de vierde vrije training konden rijders daardoor met de hardere compounds rijden. In de twee sessies die dienden voor het vormen van de grid, stapten rijders weer over naar het zachtste rubber. Op basis van de eerdere kwalificaties dit seizoen was WK-leider Fabio Quartararo weer de grote favoriet.

Kwalificatie 1: Bastianini grijpt naast transferplek voor Q2

Van de top-vijf in het kampioenschap was Johann Zarco de enige die in actie moest komen in Q1, de man uit Cannes heeft tot nog toe geen verpletterende indruk kunnen maken op Silverstone. In de eerste run wist Zarco zich op de tweede plaats te zetten, maar MotoGP-rookie Enea Bastianini maakte een nog betere indruk. Hij ging met een marge van bijna twee tienden aan de leiding. Ook Alex Rins, twee jaar geleden nog winnaar van de Britse GP, was snel onderweg, maar hij verloor tijd door onbalans bij het uitkomen van Luffield.

De snelste coureurs kregen in de slotfase van de sessie maar één ronde om tot een verbetering te komen. Dat kwam omdat Bastianini bij Farm ten val was gekomen, gele vlaggen zorgden ervoor dat de rondjes automatisch geschrapt werden. De rookie was oké, maar moest in het vervolg van de sessie toekijken. Rins en consorten hadden daardoor nog een laatste kans om de tijden van Zarco en Bastianini aan te vallen. Rins was de eerste die een poging deed. Hij kwam met een 1.59.509 tot de snelste tijd. Zarco kon counteren en ging twee tienden rapper, hij was de snelste.

Bastianini viel daardoor buiten de top-twee en ging niet door. Luca Marini werd vierde in de sessie voor Takaaki Nakagami en Danilo Petrucci. Alex Marquez kwam niet verder dan de zevende stek voor Iker Lecuona en Cal Crutchlow. Miguel Oliveira is nog altijd niet fit, hij werd tiende voor hekkensluiter Jake Dixon. De man uit Dover reed zijn snelste rondje van het weekend en eindigde op anderhalve seconde van Zarco.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië

Kwalificatie 2: Martin snijdt af, Espargaro boekt succes

Met Zarco en Rins was het twaalftal voor Q2 compleet, de sessie waar Fabio Quartararo als favoriet aan begon. Hij scoorde dit seizoen al vijf pole-positions en zette de toon aan het begin van de sessie met een 1.58.990. Hij was daarmee meteen drie tienden rapper dan Pecco Bagnaia en Jack Miller, die met hun Ducati's ook aardig voor de dag kwamen op Silverstone. Bagnaia verbeterde zich een ronde later nog eens naar 1.59.260 terwijl Martin ook een stapje maakte en opschoof naar de derde stek. Ook hij stond binnen drie tienden van Quartararo.

In de eerste runs kwam Johann Zarco niet tot een snelle tijd, hij spaarde zijn nieuwe set banden voor de tweede run. Ook Marc Marquez' rondje betekende weinig, hij stak de baan een beetje af in Chapel en verloor zijn tijd. De Spanjaard zocht voor de tweede run iemand die hem over het circuit kon loodsen en vond Alex Rins en Aleix Espargaro. Onderwijl waren andere rijders al aan de tweede run begonnen, poleman Quartararo was de eerste en hij deed er alles aan om niet gevolgd te worden door zijn concurrenten. Dat lukte, maar niettemin werden er weer snelle tijden geproduceerd in de laatste minuten.

Pol Espargaro was de eerste. Hij reed een 1.58.889 en dook onder de tijd van Quartararo, de Fransman had geen tempo meer om te reageren en was kansloos in het restant van de sessie. Ook Bagnaia ging sneller, hij klokte 1.58.911. Jorge Martin schoof op naar pole-position, maar zijn tijd was zó snel dat het eigenlijk ongeloofwaardig was. Het duurde even voordat de tijd geschrapt werd, Martin viel terug naar de vierde plaats. Pol Espargaro pakte daardoor zijn eerste pole-position in dienst van Honda.

Martin werd uiteindelijk als vierde geklasseerd, hij bleek een stuk van de baan afgesneden te hebben maar dat werd niet direct opgepikt door de sensoren langs het circuit. Marc Marquez werd vijfde voor Aleix Espargaro en Jack Miller. Valentino Rossi reed een rappe ronde aan het eind van de sessie, het was goed voor de achtste plaats. Zarco eindigde op de negende plaats voor Alex Rins en Joan Mir, de beide Suzuki-mannen hebben zondag een flinke taak om zich te mengen in de strijd voor de overwinning. Brad Binder was de hekkensluiter in Q2.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd, het is dan de tweede race op het programma.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië