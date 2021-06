Espargaro: Holeshotapparaat reden van crashes op Sachsenring

Voor het eerst in twee jaar is de MotoGP weer terug op de Sachsenring en op technologisch vlak is er in die tijd veel veranderd. Meer dan andere jaren schoten meerdere coureurs dit weekend rechtdoor bij het remmen voor de eerste bocht. Espargaro suggereerde zaterdag dat dit te maken heeft met de holeshotapparatuur, die de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gekregen in de MotoGP.

Gevraagd naar een oorzaak voor de vele crashes in de eerste bocht, reageerde de Honda-coureur. “Een van de zaken die meespeelt is het apparaat waarmee we de rijhoogte aanpassen”, zei Espargaro, die zaterdagmiddag als achtste eindigde in de kwalificatie. “Tijdens de ronde gebruiken we dat bij het uitkomen van de laatste bocht en dan moet het voor de eerste bocht weer naar de normale positie gaan. De positie van de achterkant moet dan weer omhoog gaan, maar dat gaat niet helemaal lekker omdat de motor dan bijna de grond raakt. Dat helpt zeker niet mee, in ons geval zorgt het voor meer instabiliteit. De motor heeft wel meer downforce, meer snelheid op het rechte stuk en je kunt later remmen. De voorband wordt echter meer onder druk gezet omdat er meer downforce is. Dat zorgt voor meer crashes en meer fouten. De technologie zorgt ervoor dat we sneller gaan, maar daardoor zitten we ook meer op de limiet.”

Jack Miller (P4) kreeg dezelfde vraag, maar herkende zich helemaal niet in het geschetste beeld. “Pol en Taka [Nakagami] zijn ermee gevallen, het geeft wel aan dat het systeem van Honda niet goed is” reageerde Miller cynisch. “Die van ons lijkt goed te werken, ik ben nog nooit gecrasht door dit systeem. Het lijkt erop dat Honda weer aan het klagen is om ervoor te zorgen dat het uiteindelijk verboden wordt en ze het niet hoeven te ontwikkelen. Voor mij levert het geen problemen op, het werkt alleen maar beter. Zodra je van de heuvel komt zorgt het ervoor dat je achterwiel op de grond blijft pakken. Het heeft wat dat betreft meer voordelen.”