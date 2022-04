Ducati-collega Miller heeft ontzag voor 'bandenfluisteraar' Bastianini

Enea Bastianini schreef op de openingsavond van het seizoen de Grand Prix van Qatar op zijn naam. Het was de eerste wedstrijd van het seizoen nadat de fabrieksrijders een gemankeerde voorbereiding afgewerkt hadden. Bastianini kwam op het 2021-model aan de start en die fiets werd gezien als de meest complete op de hele grid. Met een bulk aan data en een uitontwikkelde motor was het logisch dat de Italiaan sterk aan het vertrek kwam in Qatar. Maar ook in de vierde ronde van het kampioenschap was de Italiaan van Gresini de sterkste. Op het lastige Circuit of the Americas hield Bastianini nog wat in de tank om aan het eind van de race aan te vallen en de wedstrijd te winnen. Hij versloeg onder meer Jack Miller, die tot dat moment lang aan de leiding had gelegen.

“Eerlijk gezegd zou ik het doen als ik wist hoe hij het doet”, zegt Miller over de indrukwekkende race van Bastianini in Amerika. “Hij rijdt heel goed. Wanneer hij je inhaalt en wegrijdt, het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Hij heeft een bepaalde stijl waar hij heel centraal zit en zijn hoofd zit in een bepaalde hoek. Je kijkt hoe hij beweegt en het ziet er gewoon allemaal. Heel solide uit. Het werkt gewoon. Hij kan de motor het werk laten doen, hij kan zelf heel kalm blijven. Natuurlijk is het een voordeel dat hij vrij klein is, dat maakt hem ontzettend snel op de rechte stukken. En hij kan goed remmen, dan scheelt het enorm als je tien kilo minder hoeft af te remmen.”

"Zijn stijl aanleren? Ik probeer het al zeven jaar..."

Het sparen van de banden tot het laatste deel van de race is een van de uitzonderlijke kwaliteiten die Bastianini bezit. Gevraagd of dat nog deels komt door de goed ontwikkelde GP21, zegt Miller: “Dat is puur hij als rijder. Hij reed vorig jaar op de GP19 en deed precies hetzelfde. Hij reed me toen ook voorbij aan het eind van de race, alleen ging het toen om de zesde plaats. Hij doet dat echt goed. De manier waarop hij stuurt en hoe hij accelereert, is heel bijzonder. En hij gebruikt de achterkant van de motor ook niet echt bij het sturen, dat is juist mijn grote probleem. Ik probeer de achterkant altijd te dwingen om de bocht te halen, maar hij kan heel vloeiend en snel zijn. Dat is het beste om de banden te managen. Als ik mezelf zijn stijl aan kan leren... Dat probeer ik al zeven jaar en dat is me nog niet gelukt.”