Discussie in MotoGP-paddock over machtspositie van de Ezpeleta’s

Vrijdag werd tijdens een persconferentie bekend dat Franco Uncini, de 500cc-wereldkampioen van 1982, na dit weekend met pensioen gaat. Hij werkte jarenlang samen met Loris Capirossi als veiligheidsofficier van de FIM tijdens de MotoGP-wedstrijden. Zijn plek wordt overgenomen door Tomé Alfonso Ezpeleta, een neef van Dorna Sports-baas Carmelo Ezpeleta. Alfonso Ezpeleta heeft zich in het verleden bekommerd om circuits in Qatar en Aragon en is momenteel bezig verantwoordelijk voor Kazachstan. Daar wordt in 2023 voor het eerst een Grand Prix gehouden.

De Ezpeleta-familie zit stevig in de MotoGP-wereld. Carlos Ezpeleta, de zoon van Carmelo, is als sportief directeur verbonden aan de wedstrijdleiding. Dochter Ana bekommert zich om de verschillende juniorklassen die onder de Dorna-vlag gehouden worden. Naast de benoeming van Alfonso Ezpeleta als veiligheidsofficier, staat zijn vriendin op de nominatie om een belangrijke rol in te vullen bij de MotoGP-stewards. Dat leverde heel wat gespreksstof op tijdens de mediasessies die vrijdag na de trainingen voor de GP van Valencia gehouden werden. Veel rijders zijn van mening dat Alfonso Ezpeleta zich eerst mag bewijzen in zijn nieuwe rol.

“Het is moeilijk om er iets over te zeggen”, zegt oud-wereldkampioen Joan Mir. “Wat kan ik zeggen? We zulle het beoordelen als we begrijpen hoe hij zijn werk gaat invullen, maar op dit moment is het daar te vroeg voor. We kunnen niet oordelen.” Aprilia-rijder Aleix Espargaro is van mening dat een veiligheidsofficier niet beslist een oud-rijder hoef te zijn, maar erkent dat de benoeming van een nieuw lid uit de Ezpeleta-familie niet heel professioneel is. “Ik ken hem goed. Hij woont in Andorra en werkt aan de veiligheid van nieuwe circuits, dus hij heeft de ervaring. We moeten wachten en hem de kans geven. Het enige dat ik kan zeggen is dat het benoemen van een rijder niet beslist beter is. We hebben Loris, hij is intelligent en een rijder geweest. Misschien geeft een ander persoon weer nieuwe inzichten. Ik weet dat de achternaam niet heel professioneel klinkt, maar we moeten hem de tijd geven. Hij heeft tot nu toe altijd goed werk verricht voor ons.”

Belangenverstrengeling in Kazachstan?

De betrokkenheid van Alfonso Ezpeleta bij het nieuwe circuit in Kazachstan zorgt wel voor belangenverstrengeling als hij ook moet oordelen of het circuit veilig genoeg is en een licentie krijgt, stelt Honda-rijder Pol Espararo. “Ik weet het niet, we moeten erheen gaan en als het circuit niet veilig is kunnen we die conclusie trekken. We moeten het een kans geven om te zien of hij het goed doet. In theorie ziet het er goed uit, maar het probleem kan ook elders liggen. We moeten meer hebben dan alleen een circuit, we gaan het een kans geven.”

Verschillende rijders, waaronder regerend wereldkampioen Fabio Quartararo, onthielden zich van commentaar omdat ze niets verkeerds wilden zeggen. Dat levert dan weer de vraag op of coureurs wel vrijuit mogen spreken. Volgens Joan Mir kan hij zich in de Safety Commission, de wekelijkse bijeenkomst met rijders, wel gewoon uitspreken. “Als je geen rijder bent en gewoon voor een bedrijf werkt moet je ook op je woorden letten”, zegt Mir. “Het is niet alleen sport, dat is overal zo. Het is waar dat je soms vrijuit wilt spreken, maar er is altijd een compromis en er spelen belangen mee. Dat heeft iedereen. Als rijder is dat ook zo, je wilt wel meer spreken maar er zijn veel mensen en daar moet je rekening mee houden.”