MotoGP breidt kalender in 2023 uit met nieuwe race in Kazachstan

De Formule 1 is de afgelopen jaren in een expansiedrift beland en heeft de kalender alsmaar uitgebreid. De MotoGP lijkt nu dezelfde weg in te slaan. De afgelopen periode heeft het wereldkampioenschap al een intentieverklaring getekend met Saudi-Arabië voor de organisatie van een race, terwijl vorige week eenzelfde verklaring met India werd getekend. In een eerder stadium werden ook al deals gesloten met Hongarije en Brazilië. Nu volgt er de bevestiging van nog een nieuwe race: vanaf 2023 gaat de MotoGP minimaal vijf keer een bezoek brengen aan Kazachstan. Dat maakte de klasse dinsdagochtend bekend.

De plaats van handeling voor de Grand Prix van Kazachstan wordt het gloednieuwe Sokol International Racetrack. Het 4,5 kilometer lange circuit ligt in de buurt van Almaty, de grootste stad van Kazachstan. "Sokol is een gloednieuw motorsportcomplex dat in het hart van Centraal-Azië is aangelegd", meldt de MotoGP in een korte verklaring. "De regio wordt een nieuwe pitstop voor de MotoGP, dat zich wereldwijd blijft uitbreiden en nieuwe markten en fanbases aanboort. Kazachstan wordt het dertigste land dat sinds 1949 een Grand Prix voor motoren organiseert, een perfecte mijlpaal om de nog altijd rijker wordende geschiedenis van het WK voor motoren te vieren. Sokol International Racetrack wordt het 74e circuit dat een Grand Prix organiseert."

De MotoGP-kalender voor 2023 lijkt na deze aankondiging dus opnieuw te gaan groeien, nadat er dit jaar al 20 races op het programma stonden. Aanvankelijk waren dat er 21, totdat de GP van Finland afgelast moest worden doordat het circuit niet op tijd af was. Sindsdien is de omloop failliet gegaan, waardoor een terugkeer op de kalender voor 2023 onwaarschijnlijk is. Volgend jaar lijkt het aantal van 21 races wél gehaald te worden na de komst van Kazachstan en de voornemens om in India en Saudi-Arabië te gaan racen. De volledige kalender voor volgend jaar wordt binnenkort verwacht. Wel is al bekend dat het MotoGP-seizoen op 26 maart van start gaat in Portugal. Normaal organiseert Qatar de seizoensopener, maar die races moet verplaatst worden naar later in het jaar wegens grootschalige verbouwingen van het Losail International Circuit.