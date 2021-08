Deur bij Aprilia blijft open voor Viñales: "Heb hem er graag bij"

De Spanjaard werd verweten dat hij met opzet het motorblok van zijn M1 wilde opblazen tijdens de Grand Prix van Stiermarken. Dat was voor Yamaha reden om de coureur in ieder geval voor dit weekend te schorsen, maar het lijkt er sterk op dat Viñales de rest van het seizoen niet meer terugkeert in de pitbox van het Yamaha-fabrieksteam. Diverse rijders spraken donderdag en vrijdag hun steun uit in de richting van Viñales, die door een moeilijke fase van zijn carrière gaat. Aleix Espargaro plaatste een foto op Instagram van de tijd waarin de twee teamgenoten waren bij het Suzuki-team. Mogelijk worden de twee volgend seizoen herenigd, maar dan bij Aprilia. De Yamaha-coureur wordt al sinds zijn aankondiging in verband gebracht met de Italiaanse formatie.

Espargaro ziet het graag gebeuren dat Viñales voor Aprilia gaat rijden, ook na het akkefietje van afgelopen zondag. “Als Maverick bij Aprilia komt zal hij niet snel problemen krijgen”, verklaarde Espargaro vrijdag. “Er hangt bij ons een geweldige sfeer en met mij krijgt hij ook een goede teamgenoot. Ik zit al heel wat jaren bij Aprilia en ik heb een paar collega’s gehad die vertrokken omdat ze niet hetzelfde materiaal als ik hadden. Ik kan zeggen dat ze bij Aprilia best wel eens een fout maken, maar als er een garantie is… dan is het wel dat de teamgenoten altijd hetzelfde materiaal hebben. [Lorenzo] Savadori is een debutant in de MotoGP, maar hij heeft hetzelfde als ik.”

"Aprilia zoekt een snelle rijder"

Met het vrijkomen van Viñales heeft het merk best wel een goede positie wat betreft de rijderskeuze. Ook drievoudig vice-kampioen Andrea Dovizioso stond op de nominatie, maar het ziet er steeds meer naar uit dat de Italiaan niet terugkeert. “Aprilia zoekt naar een snelle rijder”, aldus Espargaro. “Dovi is een goede optie, Maverick heeft volgend jaar geen motor. Ik zou graag zien dat Maverick naar Aprilia komt, ik denk dat de kans nog steeds even groot is. We maken allemaal fouten in ons leven, het was niet zijn beste actie.”

Dovizioso heeft verschillende testdagen gedaan voor Aprilia, maar heeft voor zover bekend nooit gehapt op een aanbieding. “De resultaten van de test die Dovizioso gedaan heeft spreken voor zich”, volgens Espargaro. “Ik had hem ook graag als teamgenoot willen hebben. Hij is blijven herhalen dat hij wilde racen, ik kan alleen zeggen dat hij die kans ook gekregen heeft. Dovi is een grote coureur, hij heeft moed getoond en ik dacht dat hij deze uitdaging wel zou accepteren.”