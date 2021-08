Yamaha schorst Viñales voor MotoGP Grand Prix van Oostenrijk

Yamaha maakte het opmerkelijke nieuws aan het begin van de middag bekend. “Het spijt Yamaha bekend te moeten maken dat de inschrijving van Maverick Viñales voor de Oostenrijkse Grand Prix van dit weekend ingetrokken is. De coureur is absent omdat hij geschorst is door Yamaha vanwege onregelmatige bediening van de motor waar geen verklaring voor is gegeven. Dit gebeurde tijdens de GP van Stiermarken. Yamaha’s beslissing volgt na een intensieve analyse van de telemetrie en data in de afgelopen dagen.”

Wat Viñales precies met de M1 gedaan heeft is niet duidelijk, maar volgens de fabrikant had de Spanjaard voor ‘significante schade’ kunnen zorgen. “Yamaha’s conclusie is dat de rijder potentieel significante schade had kunnen veroorzaken aan de krachtbron van de YZR-M1. Daarmee bracht hij zichzelf en mogelijk andere rijders in de MotoGP-race in gevaar.” Viñales eindigde vorig weekend in de GP van Stiermarken als allerlaatste nadat hij vanuit de pitstraat moest starten. De Spanjaard claimde dat hij met elektronische problemen te kampen had, ook kreeg hij naar eigen zeggen meermaals een bericht op zijn dashboard dat hij naar de pits moest komen.

Het is nog niet duidelijk of Viñales de komende races wel weer in actie komt, laat de formatie weten: “Beslissingen over toekomstige races zullen naar een diepere analyse genomen worden, ook zullen er gesprekken volgen tussen Yamaha en de rijder.” Het ziet er echter naar uit dat dit het einde is van Viñales bij Yamaha. De Spanjaard maakte na de Dutch TT in Assen bekend dat hij aan het eind van dit seizoen vroegtijdig vertrekt bij het team waar hij sinds 2017 voor reed. Viñales verklaarde zijn potentieel ‘niet optimaal’ te kunnen benutten met de Yamaha M1. Ook was er naar verluidt wantrouwen jegens het management van Yamaha.

Yamaha stelt voor de Grand Prix van Oostenrijk geen vervanger op. Testrijder Cal Crutchlow is namelijk al in Oostenrijk aanwezig als vervanger van de geblesseerde Franco Morbidelli. De Braziliaanse Italiaan neemt naar verwachting volgend jaar de plek van Viñales in bij het fabrieksteam.

