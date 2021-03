Debutant Martin werd ‘wat te enthousiast’ van raketstart in Qatar

De Pramac Ducati-coureur had zich vooraf ten doel gesteld om zoveel mogelijk meters te maken en ervaring op te doen in de MotoGP. De start is een sterk punt van de Ducati en hij dacht daarvan te kunnen profiteren door een plekje of vier à vijf te winnen. Het werden er meer dan tien. Tegen de tijd dat Martin de eerste bocht bereikte, dook hij naast teamgenoot Johann Zarco als derde de bocht in.

“Ik had zeker niet gedacht dat ik vierde zou staan na de eerste ronde, ik dacht aan de tiende of negende plaats”, zei Martin, die verklaarde hoe de start verliep. “Ik had gehoopt dat ik een startrij in kon halen. Toen ik de versnellingen steeds goed raakte zag ik hoe snel ik was en daarna remde ik heel sterk. Daar passeerde ik nog vier of vijf rijders. Ik werd iets te enthousiast toen ik Zarco ook nog inhaalde. Maar ja, ik lag toch even derde. Het was fijn om twee bochten daar te rijden, maar ik hoop dat ik er in de toekomst de hele race kan rijden.”

Martin sprak van een ‘geweldig gevoel’, maar was ook zo eerlijk om toe te geven dat hij in een andere gewichtsklasse aan het boksen was. “Het was goed om meteen vooraan te zitten en te leren van de snelle rijders. Aan de andere kant was het niet mijn plek op dat moment. Mijn achterband werd iets te warm en dat betaalde ik aan het eind van de race terug, maar het was een leerzame race. Ons doel was om te leren en beter te worden. Ik ben heel blij met m’n dag. Ik kijk uit naar de volgende race, omdat we genoeg snelheid hebben om tijdens de race voor een top-tien te vechten.”

Racen tegen zijn idool

Ondanks dat Martin na de raketstart terrein in moest leveren, kende hij een aardig debuut waarin het gevecht met zijn idool Valentino Rossi het hoogtepunt was. “Ik was iets te nerveus voor de start, het was niet makkelijk om m’n gemak te houden. De start was heel goed en met de groep vooraan rijden was heel gaaf. Ook dat ik een tijdje met Valentino kon vechten was geweldig, hij was mijn idool toen ik een kind was. Ik heb hem bijna verslagen, maar vijf ronden voor het einde had ik een momentje waardoor ik tijd verloor. We missen nog een beetje in de acceleratie, vooral de eerste meters na de bocht ben ik nog iets te laat met het gasgeven. Daar verlies ik nog wat terrein. Maar het goede is dat we weten waar de problemen zitten en waar we kunnen verbeteren. Op dit moment moeten we vooral zorgen dat we meters maken en dan zullen we na zeven races wel een doel bepalen.”

Martin was met zijn vijftiende plaats overigens niet de beste debutant in de race. Die eer was voor Avintia Ducati-coureur Enea Bastianini. Hij werd tiende. Luca Marini kwam als zestiende aan de finish.