Petrucci: "Heel goed dat Ducati me vroeg ontslagen heeft"

Petrucci kreeg voor de start van het seizoen al te horen dat hij in 2021 niet meer voor Ducati zou rijden. Jack Miller kreeg promotie naar de fabrieksformatie. Het gaf Petrucci de gelegenheid om een gesprek aan te knopen met KTM, uiteindelijk tekende hij daar een contract en rijdt hij in 2021 voor de Tech 3-formatie van Hervé Poncharal. Dat team scoorde in 2020 twee overwinningen met Miguel Oliveira. Eerder boekte ook Brad Binder al een zege met de KTM RC16.

De voormalig Superstock 1000-kampioen kende op zijn beurt geen best seizoen. Hij had grote problemen met de aanpassing op de Michelin-achterband, maar zegevierde wel op een drijfnat Bugatti Circuit in Le Mans. Het was zijn tweede overwinning in dienst van het Ducati-fabrieksteam, een jaar eerder schreef hij de Grand Prix van Italië al op zijn naam. Het ontslag bij Ducati kwam voor Petrucci als een klap, maar achteraf gezien is hij blij met de timing van het slechte nieuws.

“Het is natuurlijk een hele vreemde situatie geweest, maar dat past wel in het plaatje van alles wat er dit jaar gebeurde in de wereld”, zei Petrucci. “Als ik terugkijk was het een hele trieste dag toen Gigi [Dall’Igna, Ducati’s algemeen manager] me belde om te zeggen dat ik niet meer in het fabrieksteam zou zitten. Het voelde alsof mijn missie mislukt was. Met de kennis van nu moet ik hem bedanken, zijn beslissing betekende dat ik naar een andere fabrikant kon waar men echt heel competitief ingesteld is. Aan het begin van het seizoen wist niemand dat KTM zo snel was. Maar nu zijn ze heel sterk. Dus, ik ben blij dat Gigi me aan het begin van het seizoen ontslagen heeft.”

De drie overwinningen van KTM hebben ervoor gezorgd dat de Oostenrijkers hun concessies verloren zijn. Petrucci mag daarom niet eerder testen met de RC16, maar de grote Italiaan gaat al wel in de windtunnel aan het werk. “Helaas zijn ze de concessies kwijt, gratis testen kan niet meer, dus ik zal in februari voor het eerst rijden”, zei Petrucci. “Maar ik ga wel in de windtunnel en dat wordt heel belangrijk, topsnelheid is voor mij dit jaar een groot probleem geweest. Daar kunnen we aan werken, dat is belangrijk. Ik denk ook dat ik meer kan gaan crossen zonder dat ik het logo van de fiets af hoef te plakken!”