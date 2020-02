Petrucci leerde van zijn vormdip: "Maakte grote fouten"

Petrucci maakte gedurende zijn tijd bij Pramac veel indruk en kreeg vorig jaar de kans zich bij het fabrieksteam van Ducati te laten zien. Al vroeg in het seizoen verzekerde hij zich van contractverlenging, mede door een sterke reeks van drie achtereenvolgende podiums met daarbij zijn eerste MotoGP-zege. De tweede helft van het seizoen verliep een stuk minder goed voor de 28-jarige piloot. Na een vierde plaats in Duitsland scoorde hij in het verdere verloop van de jaargang geen enkele top-vijf klassering meer. Hierdoor vocht de coureur niet om de tweede plaats in het kampioenschap, maar hield hij de zesde plaats met hangen en wurgen vast.

Het feit dat Petrucci überhaupt dacht aan die tweede plaats in het kampioenschap was een ‘grote fout’ en bracht schade toe aan zijn zelfvertrouwen. “In augustus bedacht ik ineens dat ik tweede kon worden in het wereldkampioenschap”, zei hij tijdens de presentatie van de 2020-Ducati. “Dat was een fout, aan het begin van de zomerstop keek ik naar de tussenstand. Dat was een grote fout. Ik dacht dat ik niet goed genoeg presteerde, maar ik had niet geanalyseerd welke fouten ik maakte. Ik trok mijn eigen presteren in twijfel zonder het inhoudelijk te beoordelen. Ik wilde alleen maar snel rijden en dat was het. Dat was een probleem waar ik gedurende het seizoen problemen mee heb gehad. Ik weet nu waar ik beter kan worden, ik weet dat ik problemen kan oplossen, ik wil het niet doen zoals in 2019.”

2020 niet belangrijker dan andere jaren

Petrucci gaf toe dat hij regelmatig zijn geduld verloor waardoor hij meerdere fouten maakte en zichzelf steeds verder onder druk zette. Bovendien denkt de coureur dat hij aan het begin van het seizoen te veel van zichzelf vroeg waardoor uitputting dreigde in de tweede helft van het seizoen. Aangezien de verschuivingen in het rijdersveld voor 2021 naar verwachting vroeg op gang gaan komen, zal Petrucci vroeg in het seizoen zijn mannetje moeten staan voor lijfsbehoud. Zelf denkt hij nu meer rust te hebben, ook omdat hij de afgelopen twee seizoenen al voor zijn plek vocht.

“Het is nog niet bekend”, zei hij over de plannen voor de toekomst, “maar dit is niets nieuws voor mij. Ik heb de afgelopen twee jaar moeten vechten voor contractverlenging. Er is meer rust, er is vertrouwen. Ik weet hoe ik in een officieel team moet werken. Ik ben blij dat we bijna weer gaan beginnen. Ik heb genoeg rust gehad en veel meer met een methode getraind. Ik heb weer een geweldige kans. Het is niet zo dat seizoenen als deze belangrijker zijn dan andere jaren, maar ik ga zoals altijd mijn best doen.”

Met medewerking van Matteo Nugnes en Lewis Duncan