Ducati presenteert nieuwe strijdwapen voor MotoGP-seizoen 2020

Vanzelfsprekend is de rode kleur in de livery van Ducati behouden, maar opvallend is dat de sponsoring van Mission Winnow weer op de flanken van de Ducati staat. De stickers van het omstreden Phillip Morris-project moesten in 2019 vanaf de Dutch TT verdwenen zijn van de machines. Daarvoor in de plaats kwamen de grote letters van Ducati. Hoewel het lange tijd onzeker was of de sponsoring van Mission Winnow terug zou keren, was de machine donderdagavond tijdens de presentatie toch weer met dergelijke stickers uitgerust. Verder is er voor sponsor Audi Sport iets meer van de kleur antraciet toegevoegd, de Duitse autofabrikant behoort net als Ducati onder de vleugels van moederbedrijf Volkswagen AG.

Aan de machine zelf valt op dat de zogenaamde ‘broodtrommel’ aan de staart van de machine opnieuw groter is geworden. Ducati gebruikt dit deel voor het opslaan van belangrijke elektronica, maar dient bovendien als een aerodynamisch hulpmiddel. Op de voorkant van de machine zijn twee aerodynamische elementen te bespeuren, het is echter maar de vraag of dit de definitieve keuze is voor Ducati. In het verleden toverde algemeen manager Gigi Dall’Igna tijdens de Qatar-test nogal eens een verrassing uit de hoge hoed. Ook is de omstreden winglet voor het achterwiel weer te zien.

Net als vorig seizoen vormen Dovizioso en Petrucci het rijderspaar bij Ducati, tot tevredenheid van Dall'Igna: "Als we kijken naar de rijders hebben we niets veranderd en daar ben ik eerlijk gezegd heel blij mee. We hebben het eerste deel van vorig seizoen heel goed gepresteerd en ik denk dat we de mogelijkheid hebben om nog beter te presteren. Het doel is daarom hetzelfde als de voorgaande twee jaar: we willen vechten voor het wereldkampioenschap met hopelijk een wereldkampioen als resultaat. Het is zeker dat [Marc] Marquez van Honda onze belangrijkste concurrent is, maar we hebben vorig seizoen gezien dat er andere sterke rijders zijn. Ik verwacht om die reden dat het een heel pittig gevecht wordt voor de wereldtitel."

Dovizioso eindigde de afgelopen seizoenen als tweede in het kampioenschap en ook in 2019 was hij de voornaamste tegenstrever van wereldkampioen Marc Marquez. Met slechts twee overwinningen scoorde de geroutineerde Dovizioso echter te weinig om een serieuze bedreiging te vormen voor Marquez. Vooral in het bochtenwerk liet de Ducati nogal eens wat liggen en dat was voor DesmoDovi het belangrijkste verbeterpunt voor dit seizoen. Ook op het gebied van motorvermogen zocht Ducati naar meer winst nadat Honda de kloof in 2019 grotendeels had gedicht.

Danilo Petrucci sloot zijn eerste seizoen als fabrieksrijder af met de zesde plaats in het kampioenschap en presteerde met name in de eerste helft van het jaar sterk. De 28-jarige coureur maakte zich in eigen land onsterfelijk door voor Ducati de Grand Prix van Italië te winnen. Daarmee kwam een sterke eerste seizoenshelft tot een einde voor Petrucci, die daarna zoekende bleef naar zijn goede vorm. In de laatste tien races van het seizoen kwam Petrucci niet verder dan een zevende plaats als beste resultaat.

Foto's: De nieuwe Ducati GP20 van Dovizioso en Petrucci