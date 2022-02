Stoner doet boekje open over angststoornis tijdens MotoGP-carrière

De Australiër kende een bijzonder succesvolle loopbaan op het hoogste niveau van de Grand Prix-racerij met twee wereldkampioenschappen. Hij is tot op de dag van vandaag de enige coureur die met een Ducati wereldkampioen is geworden in de MotoGP. Aan dat succes hing echter wel een prijskaartje. Stoner onthulde dat hij “ziek als een hond” was als hij moest racen en dat hij lange tijd kampte met angststoornissen. Pas recent werd vastgesteld dat Stoner hier last van had, maar hij had er tijdens zijn loopbaan graag beter mee willen omgaan.

“Ze hebben recent pas geconstateerd dat ik een angststoornis heb, ik had geen idee dat zoiets bestond”, zei Stoner in de podcast Gypsy Tales. “Eerlijk gezegd dacht ik altijd dat het voor mensen een andere manier was om te zeggen dat ze last hadden van stress. Dat heeft iedereen wel eens. Maar mijn rug schiet vast van de angst, dat gebeurt tussen de schouderbladen. Ik voel het nu ook aankomen in situaties waarin ik me niet comfortabel voel. Het was beter geweest als ik hier tijdens mijn loopbaan van had geweten, dan had ik iets beter om kunnen gaan met de situatie. Ik ben vaak verkeerd weggezet omdat ik mezelf afsloot van mensen en media, maar ik voelde me er gewoon nooit comfortabel bij. Ook in grote groepen mensen voelde ik het. Dat speelde allemaal mee."

"Op de dag van de race, en dat heeft echt jaren geduurd, wellicht tot mijn laatste twee MotoGP-seizoenen, wilde ik door de grond zakken. Zelfs als het heel goed ging. Ik lag letterlijk op de vloer van mijn motorhome, voelde me ziek als een hond en had een knoop in m’n maag. Ik wilde niet racen. Ik kon me niet slechter voelen, het was verschrikkelijk. Ik voelde de druk van het team, iedereen die me altijd geholpen had en de rest. Je hebt een team van zeventig man om je heen en zeker wanneer je de kopman van dat team bent, iedereen verwacht dat jij de overwinningen binnenhaalt. Dat heeft zijn tol geëist. Ik realiseerde pas na mijn carrière hoe ik daar last van heb gehad, waarom ik daar zo mee worstelde. Pas in de laatste jaren heb ik voor mezelf een mantra bedacht: ‘Je kunt alleen doen wat in je macht ligt, verder kun je niet komen’.”

Stoner kampt al jaren met een chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat stak in 2009 voor het eerst de kop op toen hij drie races aan de kant stond. Het heeft hem sindsdien altijd achtervolgd, in 2019 gaf hij daar meer openheid over. Hoewel er geen link gelegd kan worden tussen zijn ziekte en de angststoornis, denkt Stoner wel dat zijn problemen uit het verleden een rol gespeeld hebben in zijn welzijn. “Deels valt het wel te verklaren waarom mijn lichamelijke gesteldheid momenteel zo slecht is, we weten niet precies wat er aan de hand is en daar kan ik dus ook niks over zeggen, maar ik denk dat het wel degelijk meegespeeld heeft”, voegde Stoner toe. “Ik kon mezelf heel goed afsluiten. Hoe slecht het ook ging en hoe nerveus is ook was. Ik kon mezelf heel goed toespreken en zorgen dat ik gewoon doorging met hetgeen ik voor ingehuurd was.”