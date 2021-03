Binder optimistisch na moeizame Qatar-test voor KTM

Tijdens de vijfdaagse test in Qatar – waarvan de laatste dag in het water viel door een zandstorm – kwam KTM-rijder Miguel Oliveira niet verder dan de zestiende plaats algemeen. Binder eindigde nipt daarachter op de zeventiende plaats, hij was anderhalve seconde langzamer. Het nieuwe motorblok in de RC16 was bovendien zo’n tien kilometer per uur langzamer dan de snelste Ducati. Oliveira verklaarde al dat KTM ‘tegen een muur’ reed als het ging om de prestaties op het Losail Circuit, maar dat het vooral te maken had met de lay-out van het circuit.

Binder sluit zich bij deze lezing aan en stelt dat het nog niet zo slecht gaat als het lijkt. “Het was heel spijtig dat we de laatste dag van de test niet konden rijden”, aldus Binder. “We hadden best nog wat zaken die we wilden proberen. Maar het is ook weer geen ramp van wereldformaat. Ik denk dat het er veel slechter uitziet dan dat het in werkelijkheid is, of in ieder geval wat betreft het aankomende raceweekend. Het is wel een lastige week geweest voor de KTM’s. We weten ook dat dit circuit ons niet heel goed ligt. Maar we hebben goede ideeën en ik weet zeker dat we er een stuk beter voor zullen staan dan nu het geval is.”

Testteam wel op stoom

De Zuid-Afrikaan crashte op drie van de vier testdagen, iets wat zijn productiviteit niet ten goede kwam. Op de laatste dag was er nog wel wat materiaal te testen, maar het ontbreken van extra tijd was geen ramp omdat het testteam onder leiding van Dani Pedrosa er al mee reed. “We hadden nog drie dingen die we moesten testen, maar gelukkig heeft het testteam dit al gedaan en was de feedback positief”, vervolgde Binder. “Ik denk dat we ze tijdens het raceweekend kunnen proberen, de onderdelen zouden moeten werken. Dat is alvast goed nieuws. We hebben de laatste dag gemist, maar doordat ik te vaak viel hebben we ook best veel tijd verspeeld. Dat is wel teleurstellend, maar uiteindelijk hoort ook dat erbij. Ik kon de eerste drie dagen maar niet blijven zitten, maar donderdag overleefde ik dan eindelijk een dag zonder crashes. Dat was heel fijn, verder ben ik heel positief.”