KTM-rijders ‘nog niet bezorgd’ na stroeve start MotoGP-test

KTM beleefde tot nu toe een onzichtbare test op het Losail Circuit. Oliveira stond in het weekend wat betreft de gemiddelde rondetijd binnen acht tienden van Maverick Viñales, maar met name Brad Binder was een zorgenkind bij de Oostenrijkse fabrikant. De Zuid-Afrikaan had moeite met de aanpassing op de nieuwe machine en crashte meermaals. Hoewel de indicatie gegeven werd dat dit ook te maken had met de lage temperaturen en de bandencompounds, werd er niet bepaald vertrouwen getankt.

Binder stond er woensdag na de eerste dag van de tweede test weer niet heel goed voor. Met een 1.55.279 was hij twee seconden langzamer dan Jack Miller, de snelste van de dag. Opnieuw ging Binder onderuit in de beruchte tweede bocht, maar toch wist hij de positieve zaken eruit te halen. “Het was geen fantastische dag voor ons, maar ik voelde me wel een stuk beter op de motor en dat had ik de eerste twee dagen helemaal niet”, aldus Binder. “Alles voelde best goed, maar de voorkant blijft wegglijden. Het lijkt erop dat ik iets te veel van de voorband vraag. Helaas ben ik weer gevallen, maar ik maakte een fout in bocht 2 door iets te laat te remmen. Verder was het een redelijke dag. We staan niet waar we willen staan, maar als we nog wat kleine verbeteringen kunnen vinden komen we wel naar voren. Zelfs al was het een lastige dag, we hebben wel een goede richting gevonden waarmee we kunnen werken in de komende dagen. Over het algemeen denk ik dat we nog stappen gaan maken. We hebben wat problemen gehad om de juiste richting te vinden, maar ik weet zeker dat we het beter kunnen doen als ik mezelf verbeter.”

'Er is wel potentie'

Oliveira stond er iets beter voor woensdag, maar ook hij staat nog niet waar hij wil staan in zijn eerste seizoen bij het fabrieksteam. De Portugees had woensdag een flinke portie nieuwe onderdelen, maar vond her en der nog wat winst qua rondetijd. “Wat betreft de rondetijden zijn we weer iets verder gekomen, ook al was het niet veel. Het is wel wat beter. Er is potentie om sneller te gaan, ook de snelheid gaat wat vooruit. Het is positief dat we er beter voor staan. We zijn nog niet snel genoeg, we staan best ver achter de koplopers. We zullen kijken waar we ons in de komende twee dagen nog kunnen verbeteren.

Gevraagd of Oliveira zich zorgen maakt over de progressie van KTM, reageerde hij met een zuinige glimlach: “Als het nu zaterdagavond [na de test] zou zijn, dan wel. Maar nu nog niet.”