Annuleren van Sepang-test een tegenvaller voor Ducati

De MotoGP-organisatie was genoodzaakt om de eerste wintertest van het seizoen in Sepang als gevolg van het coronavirus af te blazen. De overheid van Maleisië heeft de noodtoestand uitgeroepen waardoor de MotoGP onmogelijk kon afreizen naar het Sepang International Circuit. Inmiddels heeft Dorna besloten om alle testdagen in Qatar plaats te laten vinden. Op datzelfde circuit worden ook de eerste twee raceweekends van het seizoen verreden. Hoewel Ducati een aardige staat van dienst heeft op het Losail International Circuit, is het afwerken van het testprogramma op één circuit niet het beste scenario.

“Het is niet ideaal om de veranderingen aan de motoren op slechts één circuit te testen”, merkte Dall’Igna op toen hij na de teampresentatie via een digitale verbinding met de media sprak. “We doen dat dan ook nog op een circuit waar onze motor normaal gesproken heel goed functioneert. Qatar is niet het beste circuit om onze motor te testen, maar het is de enige optie die we hebben. Het is de enige mogelijkheid.”

De teampresentatie van Ducati stond in het teken van een nieuwe motor, een nieuwe kleurstelling en twee nieuwe rijders. Op technisch vlak heeft Ducati de afgelopen jaren nogal eens wat laten vallen. Vooral in omstandigheden dat er weinig grip was, leek de Ducati moeite te hebben. Ook bleek de aanpassing op de nieuwe achterband lastiger dan aanvankelijk gedacht. “Gedurende het vorige seizoen hebben we hopelijk goed begrepen wat we aan de afstelling van de motor moeten veranderen. We hebben een duidelijk beeld van wat we voor Qatar moeten veranderen. Toch moeten we testen en daar zekerheid vinden of we de juiste dingen gedaan hebben”, volgens Dall’Igna.

'Ongefilterd commentaar'

Dall’Igna’s team nam na afgelopen seizoen afscheid van Andrea Dovizioso. De ervaren Italiaan werd drie keer vice-kampioen bij Ducati, maar had met de algemeen manager geen beste band. Met Jack Miller en Pecco Bagnaia zet het team een verjongingsslag in, volgens Dall’Igna is het ‘ongefilterde commentaar’ van met name Miller een goede kans voor Ducati: “Ik stel het zeer op prijs wanneer een coureur de waarheid vertelt. Ik denk dat Pecco ook zegt wat hij denkt. Dat is belangrijk. We moeten onder woorden kunnen brengen wat de motor zegt en wat we moeten doen om de situatie te verbeteren.”