Iannone reed op kop met Aprilia: "Trots dat ik de eerste was"

Iannone bracht een groot deel van dit seizoen door in de achterhoede van het MotoGP-veld, maar op zijn geliefde Phillip Island excelleerde de Italiaan opnieuw nadat hij er al twee keer eerder op het podium stond. Vanaf de achtste startplaats reed Iannone naar voren en kwam hij in de derde ronde aan de leiding. Lang duurde dat niet: Cal Crutchlow haalde hem net voor de finish alweer in. Uiteindelijk werd de coureur zesde, maar dat was nog altijd zijn beste resultaat in een verder miserabel seizoen bij Aprilia.

“Ik heb me goed vermaakt”, blikt de Italiaan terug. “De RS-GP heeft nog nooit op kop gereden en ik ben trots dat ik de eerste ben die dat heeft kunnen doen. Het is jammer dat het niet op start-finish was, want toen kwamen ze me weer voorbij. Het was wel mooi om met de Aprilia vooraan te rijden. Een paar momenten waren we het sterkst en dat motiveert me voor de toekomst. Ik kwam op zeven tienden van het podium over de finish en we hadden potentieel om verder naar voren te eindigen als we minder terrein zouden verliezen op het rechte stuk. Dat heeft me veel moeite gekost. Nadat Alex Rins me raakte in bocht 4 heb ik de laatste ronden met een gebroken vleugel moeten rijden en de motor werd een beetje licht aan de voorkant. Het was geweldig geweest als ik het podium had kunnen halen, maar we geven niet op.”

Ook teamgenoot Aleix Espargaro werkte een sterke race af op de andere Aprilia. Hij reed op een gegeven moment vijfde maar kwam uiteindelijk op de tiende plek aan de finish. De Spanjaard zei moeite te hebben met de acceleratie uit langzame bochten, maar was tevreden dat hij zich na een reeks slechte race weer kon mengen in echte duels. “Dit circuit is speciaal, heel anders dan andere circuits”, zei Espargaro. “Het verschil is dat de motor er minder toe doet op dit circuit, het gaat om het talent van de rijder. Het is een heel vloeiend circuit. Het is jammer dat ik vanaf de eerste ronde niet echt kon aanvallen, de acceleratie was niet echt goed. Ik heb niet echt genoten omdat ik maar weinig plaatsen goed kon maken, alleen tijdens het remmen kon ik echt wat winnen. Verder had ik veel wielspin met de achterband. Maar het is positief dat we de hele race in de groep zaten die knokte om het podium met veel inhaalacties. Dit zijn betere races dan veel andere.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont