Dovizioso vertrekt na dit MotoGP-seizoen bij Ducati

De onderhandelingen met de 13-voudig racewinnaar over een nieuw contract verliepen bijzonder moeizaam. Ducati greep de coronacrisis aan om dure rijderscontracten uit te bannen, Dovizioso wilde op zijn beurt niet inleveren omdat hij de afgelopen seizoenen de voornaamste uitdager was van MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. Dovizioso eindigde de afgelopen drie seizoenen steeds tweede in het kampioenschap. Nog voor de start van het seizoen werd duidelijk dat de onderhandelingen gestrand waren en dat er in augustus opnieuw gesproken zou worden over een eventueel vervolg van de samenwerking.

Vrijdag verklaarde Ducati-teammanager Davide Tardozzi nog dat er na de tweede race in Oostenrijk (op 23 augustus) een beslissing genomen zou worden over Dovizioso. Die uitspraak werd met hilariteit ontvangen in het kamp van de rijder, die verklaarde dat Tardozzi niet de man is die de lakens wat dat betreft uitdeelt bij Ducati. Die taak is voorbehouden aan algemeen manager Gigi Dall’Igna, een persoon waar Dovizioso al enkele jaren een moeizame verhouding mee heeft.

Zaterdagmiddag bevestigde Dovizioso’s manager Simone Battistella in gesprek met Sky Italia dat de 34-jarige rijder bezig is aan zijn laatste seizoen in dienst van de renstal uit Bologna. Volgens Battistella heeft Dovizioso zelf de knoop doorgehakt en heeft hij Ducati eerder vandaag op de hoogte gebracht van de beslissing. “We hebben vandaag aan Ducati laten weten dat Andrea niet bij gaat tekenen voor de komende jaren”, aldus Battistella. “Hij wil zich nu focussen op dit kampioenschap, op deze races en laten we het erop houden dat we de voorwaarden om in de toekomst door te gaan niet goed genoeg vinden. Hij zal niet uit de MotoGP vertrekken, ondanks dat we op dit moment nog niet onderhandelen met andere teams. Hij heeft de afgelopen tijd nagedacht en Andrea voelt zich ontspannen nu hij een beslissing genomen heeft.”

Battistella verklaarde bovendien dat er geen concreet voorstel is gekomen van Ducati. "We hebben niet concreet over het economische aspect van de deal gesproken, we hebben geen voorstel gehad en daarover onderhandeld." Het nieuws van Dovizioso's vertrek werd niet veel later bevestigd door Ducati-teambaas Paolo Ciabatti.

Het is nog niet bekend wat Dovizioso volgend seizoen gaat doen, maar Battistella verklaarde dat de coureur voornemens is actief te blijven. Battistella verklaarde eerder dat een sabbatical ‘een serieuze optie’ zou zijn als de beide partijen er niet uit zouden komen, maar de zegsman deed deze uitspraak naar verluidt vooral om de druk op te voeren bij Ducati. Nu is gebleken dat beide partijen voet bij stuk gehouden hebben en de financiële hordes niet genomen zijn. Met zijn 34-jarige leeftijd zou het ook niet verwonderlijk zijn dat Dovizioso de Grand Prix-paddock na twintig jaar vaarwel zegt.

Anderzijds heeft Ducati een puzzel te leggen met betrekking tot het rijderspaar bij de fabrieksformatie. Jack Miller is reeds vastgelegd, maar daarnaast zou de formatie drie kandidaten op het oog hebben voor het zitje van Dovizioso. Pramac-rijder Francesco Bagnaia zou een van hen zijn, daarnaast heeft ook Johann Zarco de interesse van het Ducati-management gewekt nadat hij recent goed presteerde met de GP19 van Avintia Racing. Een derde optie zou voormalig MotoGP-wereldkampioen Jorge Lorenzo zijn. De Spanjaard is recent meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar Ducati, maar dat is tot op heden nog niet concreet geworden.