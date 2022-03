Na een lange winter gaat het MotoGP-seizoen 2022 dit weekend officieel van start. Het langste seizoen uit de historie van de sport - met liefst 21 Grands Prix - trapt af met de avondrace in Qatar. De start van de MotoGP-race is echter wat naar voren gehaald ten opzichte van eerdere edities: het licht gaat al om 18.00 uur lokale tijd (16.00 uur Nederlandse tijd) op groen. De eerste en derde vrije training vinden overdag plaats, terwijl de overige sessies in de schemering of avond verreden worden. Dat houdt in dat de baanomstandigheden totaal anders zijn. Bovendien werd er in de aanloop naar de seizoensopener niet getest in Qatar, waardoor de deelnemers minder relevante data beschikbaar hebben.

Andrea Dovizioso, dit jaar fulltime terug op de MotoGP-grid, heeft weinig begrip voor de sessietijden: “Dit weekend is altijd al lastig. Het is de eerste race en iedereen staat onder druk”, legt de Italiaan uit wanneer Motorsport.com hem vraagt naar zijn verwachtingen voor de openingsrace. “Ik ben het niet eens met de tijden van de trainingen. Daar hebben we in het verleden al eens over gesproken. Sommige rijders willen zo vroeg mogelijk racen in Qatar vanwege de luchtvochtigheid. Deze starttijd is naar mijn mening wat te vroeg. Je kunt tijdens het weekend ook weinig uitproberen, want de eerste en derde training zijn nutteloos. Je rijdt omdat je moet rijden, niet omdat je ergens aan kunt werken, want de omstandigheden zijn totaal anders.”

'Situatie nog niet helemaal helder'

Dovizioso maakte tijdens de wintertests goede stappen met de Yamaha, maar erkent dat hij nog heel wat te leren heeft. Een doel heeft hij zichzelf dan ook niet gesteld voor de openingsrace: “Ik wil niet te veel verwachten van het eerste weekend. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten, want de tests zijn altijd wat gek. Dit jaar nog meer dan voorheen, vanwege de test in Indonesië. Mijn gevoel op de machine is verbeterd, met name tijdens het remmen, maar ik heb nog niet het volledige vertrouwen. De situatie is me dus niet helemaal helder. We zijn hier op een totaal ander circuit, ik heb hier nog nooit met een Yamaha gereden. Ik ben blij om hier te zijn, maar ik weet niet of ik echt competitief kan zijn.”