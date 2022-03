MotoGP tijden: Het tijdschema van de openingswedstrijd in Qatar

Na een vermakelijk MotoGP-seizoen 2021 en een relatief korte winter, starten de MotoGP-teams aankomend weekend de motoren voor een nieuwe strijd. Met VR46 Ducati en Gresini Ducati staan er twee nieuwe teams op de grid, vijf coureurs maken hun debuut in de hoogste klasse van de motorsport. Bij de fabrieksteams is er de afgelopen winter weinig veranderd. De enige wissel van belang is die van Maverick Viñales naar Aprilia en Franco Morbidelli naar Yamaha, maar in beide gevallen was dat voor het eind van vorig seizoen al beklonken.

De MotoGP Grand Prix van Qatar wordt dit weekend voor de achttiende keer verreden. In de laatste negen edities van de race, stond er aan het eind zes keer een Yamaha-coureur op de hoogste trede van het podium. Afgelopen jaar was dat Maverick Viñales, die toen nog behoorlijk positief was over Yamaha. Daarnaast stond op hetzelfde circuit ook de Grand Prix van Doha op het programma, die wedstrijd werd gewonnen door de latere wereldkampioen Fabio Quartararo.

Het lange rechte stuk op het Losail Circuit is over het algemeen een voordeel voor de snelle Ducati-motoren. De race wordt derhalve een belangrijke test om te zien of de Yamaha’s nog altijd zoveel tekortkomen op de andere machines. Quartararo heeft nochtans zijn onvrede uitgesproken over de matige topsnelheid van de Yamaha M1.

Starttijden MotoGP Grand Prix van Qatar

De openingswedstrijd van het MotoGP-seizoen vindt volgens traditie plaats op het Losail Circuit, zo’n dertig kilometer buiten Doha. De Grand Prix van Qatar vindt plaats op zondag 6 maart en begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 18.00 uur lokale tijd. De wedstrijd wordt verreden bij zonsondergang en vindt dus grotendeels onder kunstlicht plaats.

Op vrijdag worden zoals gebruikelijk twee vrije trainingen gereden, deze duren 45 minuten en beginnen om 11.40 uur en 16.00 uur Nederlandse tijd. De eerste MotoGP-kwalificatie van het jaar begint zaterdagmiddag eveneens om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Dag Sessie Nederlandse tijd Vrijdag 4 maart 1e vrije training 11.40u-12.25u 2e vrije training 16.00u-16.45u Zaterdag 5 maart 3e vrije training 11.15u-12.00u 4e vrije training 15.20u-15.50u Q1 16.00u-16.15u Q2 16.25u-16.40u Zondag 6 maart Warm-up 11.40u-12.00u Race 16.00u