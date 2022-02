Andrea Dovizioso draait komend jaar voor het eerst sinds 2012 weer een volledig seizoen op een motor van Yamaha. De Italiaan rijdt in 2022 bij RNF Racing - voorheen Petronas SRT - nadat hij vorig seizoen bij dat team vanaf de Grand Prix van San Marino weer op een Japanse machine stapte. De coureur reed van 2013 tot en met 2020 acht jaar lang op een Ducati, en is sinds zijn overstap open geweest over de vooralsnog moeizame aanpassing op de Yamaha-motor.

Na afloop van de twee testdagen in Maleisië liet de vijftienvoudig MotoGP-winnaar al weten dat alleen Fabio Quartararo snel kon zijn op de Yamaha M1. Dovizioso stelde niet tevreden te zijn met het verloop van de wintertest op het Sepang International Circuit. In de driedaagse test op het nieuwe circuit van Mandalika kon de Italiaan opnieuw niet imponeren. Met een seconde van de snelste tijd, plaatste hij zich op de negentiende positie op de gecombineerde tijdenlijst.

Toch heeft Dovizioso naar eigen zeggen op het gebied van remmen weer een stap gemaakt, maar kan hij nog niet goed aanvoelen hoe de M1 dient worden ingestuurd. "Ik zit nog steeds niet op honderd procent, al heb ik voor mijn gevoel wel verbeterd", antwoordt Dovizioso op de vraag van Motorsport.com of hij met de M1 de limiet al durft op te zoeken. "Deze drie dagen in Indonesië verliepen een stuk beter dan die in Maleisië. We hebben diverse dingen uitgeprobeerd, al loopt het op sommige vlakken nog steeds achter. Het eindresultaat is echter nog niet naar tevredenheid, ik wil meer in de voorhoede zitten. Ik ben blij dat we wel sneller zijn en ben content met het verzette werk. We hebben alles geprobeerd wat we wilden en daarin proberen te verbeteren."

"Verlies nog veel in andere gebieden"

Het remmen met de Yamaha M1 bevalt Dovizioso al een stuk beter. Sterker nog, de Italiaan durft te stellen dat hij momenteel beter remt dan Fabio Quartararo. "En Fabio remt al heel goed", vervolgt hij. "Ik ben blij met de manier van remmen, maar ik verlies nog te veel in andere gebieden. De baan is een beetje gek omdat je nooit helemaal rechtop en rechtuit rijdt. In deze drie dagen ging het wel beter, maar ik voel me nog niet comfortabel genoeg. Het is iets waar ik moet verbeteren, zodat ik ook de band op een betere manier kan managen."