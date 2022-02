Andrea Dovizioso staat aan de vooravond van zijn eerste volledige seizoen als Yamaha-coureur sinds 2012. De Italiaan voegde zich bij het team van RNF Racing - voorheen Petronas SRT - in de laatste vijf Grands Prix van 2021, waar hij Franco Morbidelli verving. Van 2013 tot en met 2020 reed Dovizioso voor Ducati. De overstap naar de 2019-Yamaha was volgens de coureur lastig. De problemen lijken zich voort te zetten in 2022, waar hij in Malesië op de nieuwste M1 1,1 seconde achter de snelste man zat. Dit plaatste hem op 22e plek in de tijdenlijst. Fabio Quartararo reed op de Yamaha een 7e tijd en was bijna een seconde rapper.

Quartararo liet optekenen niet tevreden te zijn met de geboekte progressie van de 2022-Yamaha, waarbij hij met name naar de krachtbron wees. Volgens Dovizioso kun je maar op een manier snel zijn op de M1 en dat is met de rijstijl van de Fransman. "Ik kan niet tevreden zijn met de snelheid en het tempo. Op dit moment denk ik dat het aan de rijstijl van Fabio ligt, dat laat vorig seizoen wel zien. Ik had in deze twee testdagen al vrij rap door dat je niet snel kan zijn op deze machine zolang je niet rijdt zoals hij", zegt Dovizioso. "Je kunt pas competitief zijn als je net zo remt als hij en hetzelfde doet in het midden van de bocht. Dat zijn ook de sterkere punten van de machine. De exit van een bocht is waar de motor minder goed is. Het is lastig om zo snel te zijn als Fabio."

Dovizioso dook in de data van andere coureurs, begreep de informatie, maar kwam er al snel achter dat het niet een kwestie van copy-paste was. "Je kunt op sommige vlakken wel beter worden. Maar het is met name iets wat je zelf moet ondervinden, dat is mijns inziens de enige manier. Daarom kost het me tijd en heb ik nog niet voldoende vertrouwen", stelt de routinier, die vervolgens uitlegt waar de sterke punten van Quartararo liggen. "Hij remt onwijs goed en diep, in het midden van de bocht heeft hij veel snelheid en laat vervolgens de machine weer gaan. Hij probeert niet veel grip achter te gebruiken om snel te kunnen gaan. Hij rijdt een snelle ronde door zijn remgedrag en wat hij in het midden van de bocht doet. Daar is hij erg sterk in."