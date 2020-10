Dovizioso onderhandelt met Yamaha over testrol in 2021

Dovizioso maakte deze zomer bekend dat hij geen nieuw contract gaat tekenen bij Ducati, de samenwerking tussen beiden komt daarmee na acht jaar tot een eind. Dovizioso stond voor 2021 op de radar van Aprilia, maar deze website heeft vernomen dat de coureur nooit echt serieus nagedacht heeft over een overstap naar de renstal uit Noale. Dovizioso heeft eerder aangegeven dat hij er best een jaar tussenuit wil om dan in 2022 terug te keren in de MotoGP, ook bevestigde hij dat er gesprekken gevoerd zijn over een mogelijke rol als testrijder. Yamaha, Honda en KTM hebben in de afgelopen weken met manager Simone Battistella gesproken over een testfunctie.

Naast de financiële eisen wil Dovizioso ook de vrijheid om zijn grote hobby uit te oefenen. De coureur is een fervent motorcrosser en wil dat blijven doen. Eerder dit jaar kwam hij in actie tijdens een ronde van een Italiaans kampioenschap. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens een van de races. Battistella liet aan Motorsport.com weten dat er snel een beslissing wordt genomen over Dovizioso’s toekomst: “Wat Andrea wil is dat hij de gelegenheid krijgt om in andere disciplines te racen”, zei hij. “We nemen deze week een beslissing.”

Yamaha staat op dit moment op pole-position voor Dovizioso, de Italiaan heeft een verleden bij het merk. Na zijn vertrek bij Honda reed de coureur in 2012 een seizoen in dienst van Tech 3 Yamaha. Hij scoorde zes podiumplekken en eindigde dat jaar op de vierde plek in het wereldkampioenschap. In 2021 zou de Japanse fabrikant kunnen profiteren van een goede ontwikkelingsrijder. De krachtbron van Yamaha behoort tot de zwakke broeders van het merk, de machines staan dit seizoen regelmatig in de achterhoede wat betreft de topsnelheid. De huidige testrijder Jorge Lorenzo heeft slecht een handvol keren op de M1 gereden. Bovendien werden er vraagtekens gezet bij de betrokkenheid van Lorenzo. Tijdens een recente test in de Algarve was de drievoudig wereldkampioen vier seconden langzamer dan de snelste Aprilia.

Volgens het huidige reglement zou Dovizioso bij Yamaha tot wel drie keer in actie kunnen komen tijdens een race, dit hangt echter af of de coronamaatregelen volgend seizoen versoepeld worden. Valentino Rossi heeft recent verklaard dat hij de komst van Dovizioso als testrijder aanmoedigt. Bovendien heeft Dovizioso bij Yamaha een aardige kans om in 2022 terug te keren op de MotoGP-grid. Diezelfde Rossi heeft op dit moment slechts een eenjarig contract getekend voor 2021, hij rijdt volgend seizoen bij Petronas Yamaha SRT.

Honda en KTM hebben zogezegd ook interesse in een terugkeer van Dovizioso. Bij HRC is men echter geen voorstander van een coureur die naast het ontwikkelen van de RC213V ook nog veel actief is in de motorcross. Die sport gaat gepaard met te grote risico’s, vindt men. KTM beschikt met Dani Pedrosa al over een ervaren testrijder, de kansen voor Dovizioso om op de grid terug te keren zijn eveneens klein. Bij de Oostenrijkse formatie geeft men over het algemeen de voorkeur aan talent uit de eigen opleiding.