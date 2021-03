Analyse: Hoe Viñales de Ducati’s versloeg in Qatar

De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen ging zondag de boeken in als een van de beste races die Maverick Viñales ooit reed in de MotoGP. Ook al wilde de coureur dat niet met zoveel woorden zeggen, alle signalen wezen erop dat de negende overwinning van zijn carrière de beste tot nu toe was. Het is inmiddels algemeen bekend dat Viñales bekendstaat als een coureur die de wereld op zijn kop kan zetten op een goede dag, maar te vaak ging het op zondag mis. De Grand Prix van Qatar leek een omslagpunt te zijn, al moeten we afwachten of het zich op de lange termijn uitbetaalt.

Geen emoties

Viñales verloor in de eerste ronde een paar plaatsen. Tot zover niets nieuws. Dat overkwam de afgelopen jaren talloze keren. Het verschil was dat de start van Viñales deze keer helemaal niet zo belabberd was. Integendeel, naar eigen zeggen maakte Viñales zijn beste start in lange tijd en dat gegeven werd ondersteund door de data. Het feit dat de Ducati’s nog veel beter zijn in de eerste meters naar de bocht, maakte het verschil. Dat Viñales zich niet liet ontmoedigen door het plaatsverlies in de eerste ronde, was ook nieuw voor de 26-jarige piloot. Hij hield zich aan het plan en wist dat hij nog wat achter de hand had.

Gedurende de wedstrijd werd duidelijk dat Viñales aardig partij kon bieden tegen de Ducati’s. Een impressionant gegeven, aangezien Ducati de voorbije jaren bijna onverslaanbaar was op het Losail Circuit. Ook nu lagen er voldoende kansen voor Ducati om een winnaar te hebben in Qatar, maar de strategie was niet in het voordeel van de Desmosedici. Waarschijnlijk zat de crux voor Ducati in de tegenwind op het rechte stuk, maar ook in het brandstofverbruik tijdens de race. In de kwalificatie en eerdere trainingen draaide het merk de hoogste topsnelheden ooit gemeten in de MotoGP, maar met diezelfde motorstand kon niet telkens gereden worden in de 22 ronden durende wedstrijd. Dat was met name in het tweede deel van de race duidelijk te zien.

Een nieuw wapen

Daardoor liepen de Ducati’s niet zover weg op het rechte stuk van het Losail Circuit en kon Viñales met zijn Yamaha – toch de zwakke broeder in de MotoGP als het aankomt op vermogen – bijblijven. Op een ander cruciaal punt maakte Viñales vervolgens het verschil en daar komt de planmatige aanpak van de Spanjaard weer om de hoek kijken. Tijdens de trainingen voor de Qatar GP werkte Viñales structureel aan het verbeteren van de remprestaties van de Yamaha. Daarmee creëerde hij een wapen voor Yamaha, iets wat de afgelopen jaren ontbrak. Op snelheid bijblijven is namelijk één aspect, het uitremmen van de tegenstander is een ander verhaal.

In de openingsfase van de race was Quartararo wat betreft het remmen sterker dan Viñales, maar naarmate de bandenslijtage een grotere rol speelde kon de Spanjaard dat als een voordeel gebruiken. Zeker toen koploper Francesco Bagnaia in de problemen kwam met de banden, had Viñales een duidelijk voordeel. Ook had hij na de beslissende inhaalactie in de veertiende ronde genoeg ‘over’ om zijn tegenstanders in het laatste kwart van de race de nek om te draaien.

Tekst loopt door onder de foto

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het is te vroeg om te stellen dat de verbetering die Yamaha toont in Qatar op de lange termijn ook gaat helpen. Viñales weet dat maar al te goed en raakte zondag na de race niet in extase. “We moeten zorgen dat we de motor blijven verbeteren, zodat we ook in de tweede helft van het seizoen competitief kunnen zijn. Dan krijgen we ook circuits waar we minder competitief zijn.” Het is een belangrijke omslag in de gedachtegang van Viñales, die voorheen vaak in de zevende hemel zweefde als hij weer eens een huzarenstukje liet zien.

Juist de methodische aanpak van de Spanjaard kan hem dit seizoen helpen om vaker op de bovenste trede van het podium te staan. De Grand Prix van Qatar was wat dat betreft het ideale startpunt voor Viñales.