Analyse: Hoe Quartararo zijn kampioenschap in 2022 moet redden

Fabio Quartararo vertrok eind juni met een riante voorsprong van het TT Circuit in Assen, waar de laatste race voor de zomerstop gehouden werd. De Fransman had daar een aanrijding met gehad met Aleix Espargaro en een nulscore genoteerd. Espargaro reed nog terug naar de vierde plek, maar Francesco Bagnaia – die na zijn uitvalbeurt op de Sachsenring een achterstand van 96 punten had – won de race. Dat was op dat moment niet de grootste ramp voor Quartararo, die Espargaro tot zijn voornaamste concurrent rekende. En met de Grand Prix van Silverstone had Quartararo een goede kans om de orde te herstellen. Dat bleek echter iets te optimistisch gedacht. Quartararo moest een long lap-penalty inlossen na zijn aanrijding met Espargaro en kwam daarna geen steek naar voren. Hij bleef op de achtste plek steken. Bagnaia won opnieuw en maakte zeventien punten goed op de Yamaha-kopman.

Daarna kwam de Red Bull Ring, op papier een van de moeilijkste circuits voor de Yamaha-rijder. Een gebrek aan vermogen helpt nergens, maar op de Oostenrijkse baan is het een extra nadeel met alle rechte stukken. Het was dan ook verbazingwekkend hoe Quartararo juist daar de schade wist te beperken. Waar Bagnaia won, eindigde Quartararo als tweede en verloor hij slechts vijf punten. In Misano was Bagnaia weer ijzersterk en pakte hij zijn vierde overwinning op rij. Quartararo kwam op zijn beurt niet verder naar voren en moest genoegen nemen met de vijfde plek. Daarmee maakte Bagnaia nog eens veertien punten goed en staat het verschil bij aanvang van een belangrijke triple-header op slechts dertig punten achterstand.

Kalm of paniek?

Dat lijkt niets, maar in feite moet Bagnaia meer dan vijf punten per race goedmaken op Quartararo om nog aanspraak te maken op de wereldtitel. En met vier overwinningen op rij verkeert Bagnaia in bloedvorm. Aan Quartararo de taak om elk weekend te maximaliseren. “Als ik kalm of bezorgd ben, de situatie blijft hetzelfde en het verschil is nog steeds dertig punten”, zegt hij. “Wat ik moet doen is elk weekend te maximaliseren, mezelf tot de limiet te dwingen en dan zullen we zien hoe het afloopt.”

Op MotorLand Aragon wordt dat nog een hels karwei voor de WK-leider. Met name de vierde sector is slecht voor de Yamaha. Op een recht stuk van een kilometer komt Quartararo lang niet in de buurt van de andere merken, ook niet als hij in de slipstream zit. “Dit is een zwaar circuit, maar we zijn hier in de trainingen en kwalificaties vaak wel snel geweest. In de race zijn we hier nooit heel sterk geweest, maar we weten wat het probleem is. De vierde sector is lastig voor ons, maar ik heb er vertrouwen in.” Vorig jaar werd Quartararo achtste en ging de overwinning naar Bagnaia.

Het enige wat Quartararo kan helpen is een sterke tegenstander die ervoor zorgt dat Bagnaia binnen bereik blijft. Het nadeel van een dergelijk scenario is dat het de laatste weken en maanden vaak een Ducati-coureur geweest is die Bagnaia het vuur aan de schenen kan leggen. Quartararo kijkt intussen naar zichzelf. Tijdens de Misano-test gebruikte hij een nieuwe krachtbron, maar die komt pas in 2023. Wat Quartararo wel alvast kan inzetten is een nieuw chassis. Die gaf een beter gevoel dan tijdens het raceweekend en staat op de rol om vrijdag getest te worden tijdens de vrije trainingen.

Francesco Bagnaia lijkt momenteel de enige die Fabio Quartararo van zijn tweede wereldtitel af kan houden.

Onbekend terrein

Na Aragon, waar Quartararo rekent op puntverlies, gaat de MotoGP in rap tempo verder naar de onbekende oorden. Japan, Thailand, Australië en Maleisië. Uitgezonderd dat laatste land, begin dit jaar waren de MotoGP-teams daar voor de pre-season test, heeft niemand daar de afgelopen twee seizoenen gereden. In 2019, zijn debuutseizoen, scoorde Quartararo twee keer een tweede plek in Motegi en Buriram. In Australië viel hij vroeg in de race uit door een valpartij.

Het zijn circuits die Quartararo in theorie beter liggen, maar iedereen heeft vraagtekens voor die drie races. En waar Yamaha toen nog beschikte over een van de beste motoren van het veld, is dat anno 2022 wel anders. Ducati en Aprilia staan ver voor Yamaha, Quartararo moet op de limiet presteren om de aansluiting te houden. En Bagnaia? Die heeft zichzelf sinds zijn vierde DNF van het seizoen in Duitsland opnieuw uitgevonden en heeft de sleutel tot succes stevig in handen. Quartararo heeft met andere woorden de taak om een manier te vinden om toch iets tegen Bagnaia te kunnen doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Leek het er in Assen op dat de titelrace gelopen was, drie races later is er een heel ander beeld ontstaan. Het is gissen hoe de titelstrijd er over drie weken uitziet aan het eind van de triple-header, maar op dit moment lijken we een zinderende slotfase tegemoet te gaan.