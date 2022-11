Documentaire over herstel MotoGP-rijder Marc Marquez in aantocht

In de trailer voor de documentaire, die ‘Marc Marquez All In’ gaat heten, is de rijder te zien terwijl hij herstelt van zijn laatste operatie eerder dit jaar, die gepland stond omdat hij nog steeds last had van zijn verschrikkelijke crash in Jerez in 2020. De serie laat zijn prachtige terugkeer zien, die uitliep in het behalen van zijn honderdste podium bij de Grand Prix van Australië. De documentaire is te zien in meer dan tweehonderd landen en gebieden vanaf februari.

Bij de aankondiging schreef Marquez: “Het is een zware reis geweest met maar een doel: terugkeren op het hoogste niveau. Is het het harde werken waard? Voor mij wel. ALL IN.” De Spanjaard brak zijn rechterarm tijdens de Grand Prix van Spanje in 2020, die hem uiteindelijk het hele seizoen uitschakelde omdat hij drie operaties moest ondergaan. De eerste bleek onsuccesvol toen hij de metalen plaat in zijn arm beschadigde bij een poging om terug te keren in Jerez, slechts enkele dagen na de operatie. De tweede ingreep leidde tot een infectie die ervoor zorgde dat de arm stopte met genezen. In de winter na het seizoen van 2020 had hij een derde operatie, die hem de eerste twee races van 2021 liet missen. Daarna zou hij terugkeren met in totaal drie overwinningen tijdens dat seizoen. Dit jaar werd Marquez in de Verenigde Staten voor de vierde keer geopereerd aan zijn arm. In Aragon keerde hij terug. Toen gaf hij toe dat hij niet had verwacht om nog te racen in 2022.

Persoonlijke kant van Marquez

De vijfdelige serie is geproduceerd door Fast Brothers, in samenwerking met Red Bull Media, TBS en Dorna, de commerciële eigenaar van de MotoGP. In de persverklaring vertelden de producenten: “Deze serie illustreert direct, en met een unieke inkijk, de meest persoonlijke kant van Marc. De risico’s van het ondergaan van een operatie en een arm die niet herstelt, het lijden van het niet zijn wie hij was op de motor en de steun van zijn familie en vrienden. Maar boven alles zijn kracht om met tegenslagen om te gaan en weer het gevoel te hebben om een coureur te zijn en weer het podium op te stappen. Hij kijkt ook terug op sleutelmomenten in zijn carrière. De momenten die Marc Marquez gemaakt hebben tot een van de beste rijders in de geschiedenis.”

Het is niet het eerste MotoGP-project van Amazon. Afgelopen maart kwam 'MotoGP Unlimited' uit. Die serie gaf een blik achter de schermen in het seizoen van 2021. Het concept had wat weg van de Netflix-serie Drive to Survive en werd gemaakt door het Spaanse bedrijf Mediapro. De lancering ging echter gepaard met problemen. Een technische storing leidde ertoe dat de afleveringen alleen met Engelse nasynchronisatie te zien waren, in plaats van met Engelse ondertiteling. Het leidde tot een golf aan kritiek op social media. Veel fans stelden dat de serie niet te kijken was voordat Amazon de problemen kon herstellen. Ondanks dat er opdracht gegeven werd voor een tweede serie, werd het filmen in april gestopt. Dorna Sports overweegt de serie terug te laten keren in 2023.

Video: Een trailer van de documentaire van Marc Marquez