Quartararo's pak "functioneerde normaal" tijdens Catalaanse GP

Quartararo droeg zondag tijdens de Grand Prix van Catalonië een Alpinestars-pak en vier ronden voor het eind van de wedstrijd kreeg hij problemen. De rits van het pak zakte helemaal naar beneden waardoor Quartararo uiteindelijk zijn borstprotector weggooide. Hij reed de laatste ronden van de race met een pak dat wagenwijd openstond. Direct na de race werden enkele suggesties gedaan met betrekking tot wat er fout gegaan kan zijn met het pak. Quartararo zelf had geen verklaring voor wat er gebeurd was.

Middels een statement gaf Alpinestars meer informatie, al leverde het niet veel duidelijkheid op. “Na de MotoGP-race van zondag in Barcelona is het ontwikkelingsteam van Alpinestars een onderzoek gestart naar de problemen met Fabio Quartararo’s racepak”, leest de verklaring. “Uit een eerste analyse na de race blijkt dat het pak normaal functioneerde, er werden geen problemen geconstateerd in de ritsen en sluitingen. Verder waren alle onderdelen, inclusief het Tech-Air Airbag-systeem, intact en volledig functioneel.”

Alpinestars verklaarde ook dat de airbag tijdens de race niet afgegaan is. Dit zou bij het rijden kunnen zorgen voor problemen met de ademhaling, maar dit is dus niet het geval. Op het hoofdkwartier van het Italiaanse bedrijf zal verder onderzoek gedaan worden naar de toedracht van het probleem, al begint het er steeds meer op te lijken dat het een menselijke fout betreft. Quartararo gaf maandag na de post-race test in Barcelona toe dat de wedstrijdleiding hem inderdaad een zwarte vlag had moeten geven omdat zijn uitrusting niet in orde was.

De wedstrijdleiding greep echter niet in en liet de Fransman het restant van de race afmaken. Maar liefst vijf uur na de wedstrijd kreeg Quartararo een tijdstraf van drie seconden, omdat het rijden met een gebrekkige uitrusting in strijd is met het reglement. Hij werd daardoor niet vierde, maar zesde in de Grand Prix van Catalonië.