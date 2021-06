Quartararo geeft toe: “Ze hadden me de zwarte vlag moeten geven”

Quartararo lag zondag op podiumkoers in de MotoGP-race op het circuit van Barcelona toen de rits van zijn pak opeens helemaal geopend was. De coureur vervolgde zijn weg, maar werd uren na de wedstrijd bestraft voor het rijden met een ondeugdelijke uitrusting. Het ging om een tijdstraf van drie seconden, bovenop een gelijke tijdstraf die hij eerder al kreeg voor het afsnijden van bocht 1-2. Aanvankelijk was Quartararo boos over die sanctie. Ook verweet hij andere rijders - waaronder Suzuki-coureur Joan Mir - dat ze hem een straf aan wilden smeren. Hoewel niemand formeel protest aangetekend heeft, hebben Suzuki en Ducati wel om opheldering gevraagd bij de wedstrijdleiding.

Na de post-race test in Barcelona verklaarde Quartararo tegenover onder andere Motorsport.com: “Het is klaar en ik kan blij zijn met de uitkomst. Het is moeilijk om het toe te geven, maar voor mij was het een zwarte vlag. Ik bedoel, ik heb mezelf in gevaar gebracht en na wat er vorige week gebeurd is [het dodelijke ongeval van Jason Dupasquier], was het correct geweest [om mij een zwarte vlag te geven]. Ik heb geluk gehad.”

"Zeven tienden of een seconde: Hoe moet ik dat weten?"

Quartararo benadrukte overigens dat hij nog altijd niet akkoord is met de straf die hij kreeg voor het afsnijden. “Die was niet eerlijk. Ik verloor zeven tienden, maar als ik drie tienden meer had verloren had ik helemaal geen straf gekregen. Ik moest blijkbaar een seconde verliezen. Hoe moet ik weten of ik zeven tienden verlies of een seconde? Dat is belachelijk. Ik geef toe dat de tweede straf terecht was. Ik was natuurlijk boos, maar dit is nog altijd beter dan nul punten.”

Door de tweede straf duikelde Quartararo van de vierde naar de zesde plaats. Zijn voorsprong in het kampioenschap op Pramac-rijder Johann Zarco is daardoor geslonken naar veertien punten.