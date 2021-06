Rins breekt pols bij fietsongeluk en mist Catalaanse GP

Het team bevestigde het nieuws donderdagmiddag middels een korte verklaring. “Alex Rins kan in zijn thuisrace niet in actie komen na een ongeluk met de fiets. De Spanjaard viel tijdens zijn trainingsrondje naar het circuit en had veel pijn aan zijn rechterarm. Hij is voor verder onderzoek naar het Dexeus ziekenhuis van Barcelona gegaan en daar is een breuk in de pols vastgesteld. Het is een complexe breuk die vrijdagochtend middels een operatie hersteld moet worden.”

Suzuki heeft met testrijder Sylvain Guintoli een mogelijke vervanger ter plaatse in Barcelona. Hij is aanwezig in zijn rol als analist voor televisie, maar zou maandag ook voor het team in actie komen tijdens de post-race test op het circuit van Barcelona. Het is echter nog niet bekend of de Fransman ook daadwerkelijk op de baan komt.

Rins kent tot nu toe een behoorlijk ongelukkig seizoen. De Catalaan werd zesde en vierde in de eerste races van het jaar in Qatar, maar scoorde daarna geen punten meer. In Portugal ging hij aan kop voor een crash in de achttiende ronde van de race. In de Spaanse GP overkwam Rins hetzelfde, al kon hij toen nog wel uitrijden. In de Grand Prix van Frankrijk crashte hij na een motorwissel bij het uitkomen van de pits. Hij kon zijn weg nog vervolgen, maar zou nog een tweede keer vallen. Tijdens de Grand Prix van Italië lag Rins op koers voor een podium, maar crashte hij andermaal.

Na afloop van die wedstrijd verklaarde Rins dat zijn vierde crash in evenzoveel races “niet normaal” was. Hij staat nu dertiende in het kampioenschap, de achterstand op koploper Fabio Quartararo is maar liefst 82 punten.