Rins na vierde crash in vier races: "Dit is niet normaal"

Als de nummer drie van het MotoGP-kampioenschap van 2020 begon Alex Rins met hoge verwachtingen aan de nieuwe jaargang. Toch staat de Spanjaard er na zes races alles behalve goed voor in de titelstrijd. Tot dusver scoorde hij slechts 26 punten, maar er was veel meer mogelijk geweest als hij de laatste vier races niet onderuit was gegaan. In Portugal streed Rins ten tijde van zijn val om de zege, in Spanje deed hij mee in de top-zes en in Frankrijk deed hij mee om het podium. Dat was afgelopen weekend op Mugello opnieuw het geval, maar weer bleef de Suzuki-rijder in de strijd om het podium niet op zijn GSX-RR zitten. Vier ronden voor het einde ging Rins onderuit in de laatste bocht.

“Ik reed goed achter Joan [Mir], vooral dit weekend”, zei Rins, die van mening is dat hij zelf geen fout maakte en stelt dat het gevoel op de motor tijdens de race anders was. “Deze race was het gevoel aan de voorkant niet goed genoeg en niet hetzelfde als in de trainingen. Maar ik begrijp niet wat er gebeurde. We moeten iets doen, want het is niet normaal om vier nulscores op rij te hebben door iedere keer de voorkant te verliezen. Laten we dat goed analyseren en er hard aan werken. Natuurlijk is het zonde, maar we moeten blijven werken. Persoonlijk denk ik niet dat ik iets verkeerd deed. Maar laten we het analyseren en laten we proberen iets te veranderen.”

Op Mugello was voor Suzuki hetzelfde beeld zichtbaar als bij de voorgaande races dit seizoen: op zaterdag komen Joan Mir en Rins vaak niet verder dan een startpositie voor in de middenmoot. Het tempo op zondag daarentegen is vaak wel goed. Door die magere kwalificatie in Italië - Rins startte als achtste, Mir als negende - was winnaar Fabio Quartararo al buiten bereik toen de Suzuki-mannen richting de top-drie kwamen. Rins durfde echter niet te zeggen of Suzuki nog steeds problemen heeft met de snelheid over één ronde, omdat hij in Q2 kampte met technisch malheur. “Ik kan weinig zeggen over de kwalificatie, want we hebben niet al onze ronden gereden. We hadden een elektrisch probleem met de motor, dus ik kon mijn kwalificatie niet voltooien.”

Na zes races staat Rins slechts op de dertiende positie in het wereldkampioenschap. Zijn achterstand op koploper Quartararo bedraagt maar liefst 82 punten.

Crash van Alex Rins tijdens de GP van Italië Foto: Dorna