Rins was aan het appen: "En botste toen op een busje"

De drievoudig MotoGP-racewinnaar kwam op de donderdag voor de race in Barcelona ten val toen hij met zijn fiets een rondgang over het circuit maakte. Hij brak daarbij zijn pols en moest geopereerd worden. Van de MotoGP-artsen heeft hij inmiddels wel toestemming gekregen om dit weekend weer aan de start te verschijnen. Ondanks dat deden er nogal wat geruchten de ronde over de exacte toedracht van het ongeval.

Rins bevestigde die geruchten donderdag op de Sachsenring: “De waarheid is dat ik in Montmelo crashte omdat ik een belangrijk bericht aan het versturen was [op m’n telefoon]”, aldus Rins. “We moeten natuurlijk in het verkeer niet met onze telefoon spelen, die regel is ook op mij van toepassing. Ik pakte m’n telefoon om naar de tijd te kijken, wilde een berichtje versturen en als je daarmee bezig bent, heb je geen aandacht voor de andere wagens op de weg. Het was niet leuk. Maar ik raakte gelukkig het busje en niet een persoon. Ze waren het circuit aan het verven, stel je voor dat het busje daar niet stond. Dat was erger geweest. Maar goed, het is duidelijk waar het gevaar zit.”

Rins reed aanvankelijk terug naar zijn motorhome, maar voelde daar dat er toch iets niet goed was. “Ik herinner me alles nog. Ik kon gewoon opstaan na de aanrijding. Die man die daar was gaf me een flesje water om m’n been een beetje schoon te maken, daar zat wat bloed op. De arm voelde op dat moment niet heel slecht. Het was een beetje zoals in 2015, toen ik m’n hand brak bij een motorongeluk. Het voelde weer zo, dus ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Daar zat er gelijk veel vocht in en het voelde een beetje vreemd. Ze hebben me gelijk behandeld. Ik kon kiezen tussen vier weken gips of een operatie en dat ik dan na een week weer kon bewegen. Ik ben een rijder en wilde zo snel mogelijk herbeginnen, dus ik koos voor de snelste optie.”

De Suzuki-coureur heeft sinds begin april geen WK-punt meer gescoord. Hij staat vijftiende in het klassement.