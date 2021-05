Vorig jaar was de MotoGP gedwongen om double-headers te houden op vijf circuits. Dat was het gevolg van de coronacrisis en de logistieke problemen van een rondreizend circus. Dit seizoen begon het kampioenschap met twee races in Qatar en later dit jaar staat er weer een dubbele afspraak op het programma in Oostenrijk. Die is ingepland omdat de Finse Grand Prix niet door kan gaan.

“Ik weet dat Dorna Sports haar best doet om een kampioenschap te organiseren terwijl de omstandigheden moeilijk zijn”, aldus Espargaro. “Maar ik ben geen voorstander van twee races op dezelfde baan, zelfs al doen ze het in Aragon, mijn favoriete circuit. Ik vind het niets, het is niet puur en het hoort niet bij dit kampioenschap. Dat is mijn bescheiden mening.”

In 2022 veranderingen aan Red Bull Ring

Dat uitgerekend de Red Bull Ring gekozen is als locatie waar twee races gehouden worden, is saillant. Het circuit kwam vorig jaar onder vuur te liggen na verschillende crashes, waaronder de afgrijselijke crash van Johann Zarco en Franco Morbidelli in de GP van Oostenrijk. Ondanks dat erop aangedrongen is om het circuit aan te passen en veiliger te maken, wordt er voor dit jaar niets aangepast. Espargaro verwacht dat er voor 2022 wel gewerkt gaat worden.

“Oostenrijk is de slechtst mogelijke optie omdat het vooral rechte stukken zijn met drie bochten”, aldus Espargaro. “Het goede is dat we elke keer in de safety commission praten over Oostenrijk, over de verschillende opties. Helaas wordt er voor 2021 niets aangepast, maar in 2022 zullen ze daar mee beginnen. We hebben twee races zonder aanpassingen voor de boeg en daar zijn rijders helemaal niet blij mee.”

De Grand Prix van Stiermarken wordt in het weekend van 6, 7 en 8 augustus verreden. De zomerstop is verlengd omdat de Dutch TT in het laatste weekend van juni gehouden wordt. Dorna maakte in het weekend van de Franse GP bekend dat de overeenkomsten met de KymiRing en Sachsenring verlengd zijn tot en met het eind van 2026.