Een jaar geleden won Aleix Espargaro zijn eerste en tot nu toe enige Grand Prix op het circuit van Termas. “Ik had wel vertrouwen toen we hier kwamen, maar je tast toch altijd een beetje in het duister”, zegt de ervaren Spanjaard. “Het niveau ligt zo hoog dit jaar, ik ben blij dat we bevestigen dat we er hier nog altijd goed voorstaan.” Aprilia kreeg de bevestiging omdat beide rijders de eerste trainingsdag in beide sessies op de eerste twee plekken eindigden. Espargaro sloot zijn sessie af met 1.38.518, ploegmaat Maverick Viñales eindigde op anderhalve tiende. De eerstvolgende rijder – Marco Bezzecchi op de Ducati GP22 – volgde op een kwart seconde van Espargaro.

“Ik begrijp niet waarom we hier zo snel zijn”, gaat Espargaro verder, die naast zijn snelle ronde ook tevreden was over de langere runs. “De motor voelt helemaal niet zo goed aan eigenlijk, maar het is volgens mij een kwestie dat we minder slecht zijn dan de anderen. Maar de motor voelt niet goed, in Portimao voelde ik me tien keer beter. Daar was grip, kon je de bochten goed door en was het remmen heel fijn. Hier is het alsof je aan het schaatsen bent, je bent op ijs aan het rijden. Maar als je dan naar de andere motoren kijkt, hebben ze het nog iets minder goed voor elkaar.”

Dat laatste heeft alles te maken met de condities op Termas de Río Hondo, waar amper gereden wordt en waardoor er heel weinig grip is. Het is nog erger dan vorig jaar, meent Espargaro. “Mijn eerste snelle ronde heb ik afgebroken en ik ben terug naar de pits gegaan omdat het helemaal niet ging. Vorig jaar reed ik een stuk of wat 1.38’ers in de warm-up met een gebruikte band, nu moesten we keihard werken om überhaupt tot 1.38 te komen. Op de tweede kwalificatieband moest ik harder pushen dan ik eigenlijk wilde, er is weinig grip.”

Het racen op Termas de Río Hondo wordt een kwestie van overleven. “We zijn meer aan het managen dan aan het pushen, het probleem is dat het niveau heel hoog is. Je kunt geen fout maken, maar in de eerste kwalificatiesim die ik deed, was ik zesde. Ik moest wel pushen en met dat risico won ik een halve seconde.” Ondanks de minimale voorbereidingstijd voelt Espargaro zich zeker genoeg om te starten met de races: “Hopelijk regent het zaterdagmorgen en kunnen we direct gaan racen”, lacht hij.

Beide Aprilia-rijders hebben zich rechtstreeks geplaatst voor Q2. De kwalificatie begint zaterdag om 15.50 uur onze tijd.