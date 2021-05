Espargaro sprak na de Grand Prix van Spanje de vrees al uit dat hij in de aanloop naar de Italiaanse Grand Prix, volgend weekend in Mugello, onder het mes zou moeten. Dat is traditioneel gezien net als Jerez een zwaar circuit als het gaat om arm pump. Maandagochtend is Espargaro in Barcelona in ieder geval geopereerd aan de rechterarm, wist MotoGP.com te melden. Naar verwachting zal hij tijdig fit zijn voor de race in Mugello.

Espargaro is dit jaar al de vierde MotoGP-coureur van wie bekend is dat hij geopereerd is aan een opgepompte arm. Eerder gingen ook Jack Miller, Iker Lecuona en Fabio Quartararo al onder het mes, als ook de Nederlandse Moto2-coureur Bo Bendsneyder. Wanneer coureurs last hebben van arm pump, kan het vlies rond de spier in de onderarm opengesneden worden waardoor deze meer bloed kan verwerken. Dit probleem doet zich vaak voor bij motorrijders die alle kracht in hun armen gebruiken om op de motor te blijven zitten.

Dit weekend verliep behoorlijk teleurstellend voor Espargaro, die tot nog toe aan een sterk seizoen bezig was. Halverwege de regenachtige Franse Grand Prix viel de coureur stil met technische problemen. Het was zijn eerste uitvalbeurt van dit seizoen.