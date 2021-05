Bendsneyder maakte geen fouten in de beginfase van de Franse GP en kon goed meekomen met de koplopers. Geen enkele coureur had veel ervaring op een droog Bugatti Circuit, maar Bendsneyder kon zich lange tijd handhaven op de derde plaats. Het feit dat hij met de zachte compound achterband gestart was, speelde hem aan het eind van de race parten al was zijn vijfde plek op dat moment al zo goed als veilig.

“De race was goed en ik voelde me vanaf het begin heel goed”, vertelde Bendsneyder na afloop. “We begonnen op de zachte achterband en wisten dat we aan het eind van de race meer problemen zouden hebben en dat het moeilijker zou worden. De laatste tien ronden was het echt lastig. Het positieve is dat we aan het begin een voorsprong hadden opgebouwd en ik kon lang op de derde plaats blijven zitten. Daarna verloor ik een beetje tempo vanwege de slijtage van de achterband, ik moest een beetje sparen. Ik ben ontzettend blij met de vijfde plaats, dit is het resultaat van het harde werk aan het begin van dit jaar.”

In het kampioenschap staat Bendsneyder na vijf races op de elfde plaats. “Dit was een geweldige race met mijn beste resultaat in Moto2”, concludeert de coureur. “Ik ben er ontzettend blij mee. Ik moet het team bedanken, ze hebben het dit weekend geweldig gedaan. Het was vanwege het weer een ontzettend lastig weekend. We hebben de motor talloze keren aangepast vanwege de omstandigheden.”

Bendsneyder zit de komende weken niet stil. Het team heeft een test in Barcelona op de planning staan waarna de focus verschuift richting de Grand Prix van Italië in Mugello.

