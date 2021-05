Fernandez wint GP van Frankrijk, Bendsneyder knap vijfde

Marco Bezzecchi maakte de beste start in de Moto2-race en ging aan kop na de eerste paar bochten. Lang duurde het echter niet voordat Raul Fernandez de aansluiting had. De polesitter vocht zich langs Bezzecchi terwijl Joe Roberts ook in het kopgroepje zat. Bo Bendsneyder maakte een uitstekende start, hij liet zich in de lastige eerste bochten niet aftroeven en kwam als vijfde onder de Dunlop-brug door. De openingsfase was sterk en Bendsneyder klom op naar de vierde plaats nadat Aron Canet ten val kwam.

Hij pakte kort daarna nog een plekje winst, al had hij daar weer een crash van een tegenstander voor nodig. Roberts ging veel te hard bij het insturen van de negende bocht en verloor controle over de machine. Dat was overigens niet de enige crash in de beginfase. Sam Lowes ging onderuit en nam Xavi Vierge mee in zijn val, even daarvoor ging Augusto Fernandez ook onderuit. Marc VDS tekende zodoende voor een nulscore in Frankrijk.

Bendsneyder leek in de eerste acht ronden even in de schoot van Remy Gardner en Tony Arbolino te vallen, maar hij vond een uitstekend tempo. De Rotterdammer was op een gegeven moment de snelste man op de baan. Hij bleef uit de greep van Gardner en Arbolino terwijl de koplopers ook nog niet uit het zicht verdwenen waren. Fernandez zette Bezzecchi ondertussen wel onder druk en probeerde het Italiaanse verzet te breken.

Zestien ronden lag Bendsneyder koers voor een podium, maar alle coureurs kwamen vanaf dat moment op onbekend terrein. Bendsneyder was als een van de weinigen onderweg op de soft-compound achterband en dat zou in het slot invloed kunnen hebben op zijn tempo. Gardner zag dat de Nederlander een klein beetje inleverde en de Australiër zette de aanval in bij het insturen van bocht 11. Gardner kwam langszij en nam de derde plaats over. Hij stond direct onder druk van Arbolino op de vijfde plaats, een ronde later ging ook het Italiaanse talent voorbij aan Bendsneyder.

Met nog acht ronden te gaan lag Bendsneyder op de vijfde plaats, maar speelde bandenslijtage hem parten. Zijn voorsprong op Cameron Beaubier, die op een sterke zesde plaats lag, was echter meer dan veertien seconden. Hoewel Arbolino voorbij was gegaan aan Bendsneyder, reed de coureur van Intact GP niet direct weg. Ook hij kreeg last met de slijtende achterband.

Vooraan kreeg Gardner de tweede plaats in de schoot geworpen toen Bezzecchi bij het insturen van bocht 8 te diep ging. Hij zakte daardoor terug naar de derde plaats. Beide KTM Ajo-rijders reden zodoende aan kop en Gardner zette de achtervolging in op teamgenoot Fernandez. Bezzecchi haakte direct af in de strijd om de overwinning. De VR46-rijder maakte enkele foutjes en zat vrij snel op twee seconden achterstand van Gardner. De zoon van voormalig wereldkampioen Wayne Gardner kon op zijn beurt geen vuist maken tegen Fernandez. Het verschil bleef zo tussen de anderhalve en twee seconden hangen in de laatste ronden van de race.

Fernandez scoorde zo zijn tweede overwinning van het seizoen. Gardner en Bezzecchi maakten het podium compleet. Arbolino hield stand en werd vierde terwijl Bendsneyder zijn persoonlijk beste Moto2-resultaat scoorde met de vijfde plaats. Voor de Nederlander was het een mooie comeback nadat hij anderhalve week geleden nog onder het mes moest vanwege arm pump.

Marcel Schrotter werd zesde voor Ai Ogura en Jerez-winnaar Fabio Di Giannantonio. De Italiaan kreeg maar liefst twee long lap-penalties. De eerste keer kwam hij even buiten de lijnen waardoor hij nog een keer moest. Desondanks werd de Gresini-rijder achtste. Simone Corsi werd negende terwijl Jorge Navarro de top-tien compleet maakte.

Het Nederlandse NTS RW Racing GP lag met Hafizh Syahrin op koers voor punten, maar de Maleisiër gaf het in de laatste ronde weg. Hij werd zestiende en bleef puntloos. Barry Baltus eindigde bij zijn terugkeer in de Moto2-klasse op de zeventiende plaats.

Bendsneyders teamgenoot Thomas Lüthi ging in de vijftiende ronde van de wedstrijd onderuit. De Zwitser scoorde geen punten.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Frankrijk