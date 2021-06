Espargaro snapt niet waarom Dovizioso Aprilia-kans niet grijpt

De vijftienvoudig Grand Prix-winnaar vertrok na afgelopen seizoen bij Ducati en nam een sabbatical van een jaar. Sindsdien heeft hij voor Aprilia enkele testdagen gedaan. Het merk uit Noale is Dovizioso’s enige realistische optie om in 2022 terug te keren op de MotoGP-grid. Wel heeft Dovizioso gezegd dat hij geen trek heeft om wildcards te doen voor Aprilia. Het wachten is dus op witte rook voor de man uit Forli. Espargaro vraagt zich af waarom het zo lang duurt.

“Wat betreft mijn teamgenoot, ik begrijp niet waarom Andrea niet wil racen”, zei Espargaro. “Er is nog niets besloten, dat is wat ik hoorde toen ik Massimo [Rivola, Aprilia CEO] sprak. De deur staat volgens mij nog steeds open bij Aprilia. Hij is meer dan welkom, ik zou het geweldig vinden als hij zich bij ons voegt. Het is een geweldige coureur en als ik hem op het circuit kan verslaan is dat ook goed voor mij. Iedereen weet dat hij de laatste jaren na Marc Marquez de beste rijder van het veld was. Hopelijk krijgen we hem erbij, maar een jonge rijder ernaast zou ook prima kunnen. Maar hopelijk krijgen we volgend jaar iemand met meer ervaring. De motor wordt beter en beter, maar het is nog geen motor waarmee we races kunnen winnen.”

Geen satellietteam: "Boos en teleurgesteld"

Het heeft er alle schijn van dat Aprilia volgend seizoen geen satellietteam op de MotoGP-grid heeft. Gresini is dicht bij een overeenkomst met Ducati. Dit tot grote teleurstelling van Espargaro: “Aan de ene kant maakt het me boos, ik moet de snelle rijder zijn en tegelijkertijd ook werken aan de ontwikkeling. Ik moet meer testen, ik heb meer verantwoordelijkheid. Aan de andere kant is het ook een flinke uitdaging. Dit project zit in mijn hart, wat dat betreft is het zonde dat er geen extra team komt. Ik was – afgezien van de eerste twee seizoenen – altijd betrokken bij dit project. Ik zou heel blij zijn met twee extra Aprilia’s op de grid, mogelijk met jonge coureurs. Het voelde goed en ik was blij met die mogelijkheid. Het lijkt er echter op dat het niet gaat gebeuren. Ik kan alleen zelf mijn uiterste best doen en hopelijk wil iemand dan met deze motor racen. We hebben een sterker pakket, maar het is nog niet helemaal zoals het moet. We zijn ermee bezig en ik geloof dat we snel meer Aprilia’s op de baan krijgen.”

