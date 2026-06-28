MotoGP Nederlandse GP: Liveverslag en updates vanuit Assen
Liveverslag van minuut tot minuut van de Grand Prix van Tsjechië, nu de MotoGP te gast is op het Circuit TT Assen
Live standen
Stand
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RACE
|Cla
|Rider
|#
|Bike
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|Retirement
|Points
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|26
|
40'21.905
|25
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|26
|
+2.004
40'23.909
|2.004
|20
|3
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|26
|
+3.512
40'25.417
|1.508
|16
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|26
|
+9.315
40'31.220
|5.803
|13
|5
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|26
|
+10.140
40'32.045
|0.825
|11
|6
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|26
|
+10.388
40'32.293
|0.248
|10
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|26
|
+10.288
40'32.193
|9
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|26
|
+19.039
40'40.944
|8.751
|8
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|26
|
+19.383
40'41.288
|0.344
|7
|10
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|26
|
+20.302
40'42.207
|0.919
|6
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|26
|
+20.669
40'42.574
|0.367
|5
|12
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|26
|
+37.244
40'59.149
|16.575
|4
|13
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|26
|
+36.755
40'58.660
|3
|14
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|26
|
+38.127
41'00.032
|1.372
|2
|15
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|26
|
+1'00.826
41'22.731
|22.699
|1
|16
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|25
|
+1 Lap
41'32.928
|1 Lap
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|15
|
+11 Laps
24'01.045
|10 Laps
|Retirement
|dnf
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|13
|
+13 Laps
20'37.701
|2 Laps
|Retirement
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|13
|
+13 Laps
20'52.183
|14.482
|Retirement
|dnf
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|9
|
+17 Laps
14'28.367
|4 Laps
|Accident
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|1
|
+25 Laps
2'52.151
|8 Laps
|Accident / injury
|dnf
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|0
|
+26 Laps
58.622
|1 Lap
|Accident
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Di Giannantonio wist zich te herstellen van zijn long lap penalty en passeerde Alex Marquez in de laatste ronde voor de vierde plaats. Marc Marquez finisht als zesde achter zijn broer
Het is een volledig Aprilia-podium, want Jorge Martin pakt de finishvlag als derde. De Spanjaard leidt nu het kampioenschap voor Bezzecchi, die vroeg crashte
Fernandez komt als tweede over de finish en maakt er een 1-2 van voor Trackhouse
Ai Ogura wint de Dutch GP. Hij wordt de eerste Japanse rijder in 22 jaar die een MotoGP-race wint!
Laatste ronde!
Di Giannantonio heeft een long lap penalty gekregen voor het buiten de baan gaan na zijn contact met Marquez in de laatste chicane. Marquez lijkt aan een straf te zijn ontkomen door één seconde te vertragen
We kunnen nu bevestigen dat Marc Marquez vlak voor de start is overgestapt op een zachte achterband. Dat verklaart waarom hij in de slotfase van de race snelheid verliest
Di Giannantonio zet een gedurfde aanval in op Marquez in de laatste bocht en duwt laatstgenoemde van de baan.
De Spanjaard verloor nog meer momentum richting het rechte stuk van start/finish, waardoor zijn broer Alex Marquez erlangs kon
Ogura zet met nog zes ronden te gaan de aanval in op Fernandez en pakt de leiding. En hij rijdt meteen weg bij de Spanjaard
De strijd om de leiding tussen het Trackhouse-duo is los. Ogura aast op zijn eerste zege in de MotoGP, maar Fernandez is vastberaden om een dubbele overwinning op Assen te pakken
Ondertussen zien we nog een gevecht om de vierde plaats. Di Giannantonio jaagt op Marc Marquez, met Alex Marquez en Enea Bastianini niet ver daarachter op P5 en P6
En Fernandez gaat Martin voorbij richting bocht 15 en pakt de leiding! Ogura gaat mee en maakt er een 1-2 van voor Trackhouse
Het blijkt dat Fernandez' rear height device inderdaad even vastzat. Hij zit weer op tempo, maar het heeft wel wat kracht uit zijn aanval gehaald
Francesco Bagnaia heeft de race officieel opgegeven. Er zijn nu nog maar 16 motoren op de baan
Terwijl wij alle uitvallers in de gaten hielden, sloot Ai Ogura aan bij de leiders. Hij heeft echter plotseling ook wat tijd verloren, mogelijk door een probleem met het ride height device
Wow, we hebben opnieuw een technisch probleem. Francesco Bagnaia is nu teruggevallen naar de 12e plaats, nadat hij vierde had gelegen
Herhalingen tonen dat Acosta met zijn arm schudt. Zou hij vrijwillig zijn uitgevallen door een arm pump-probleem?
Toprak Razgatlioglu duikt de pits in, gevolgd door Acosta. Dat moet ook zuur zijn voor de Pramac-rijder, die was opgeklommen naar de 11e plek achter Fabio Quartararo
Dit is moeilijk te geloven. Acosta is vertraagd met wat een technisch probleem lijkt te zijn. Hij rijdt nog op de baan, maar is al teruggevallen tot buiten de punten.
Martin en Fernandez blijven rondrijden op slechts drie tienden van elkaar. Ogura is ook nog niet uit de strijd, nadat hij een seconde heeft goedgemaakt op het leidende duo. Hij volgt nu op 1,3s van Martin en Fernandez
Bagnaia is voorbij aan Marquez, die nu opnieuw onder druk staat van Acosta. Het trio vecht om de best-of-the-rest-plekken achter de drie Aprilia's, die de podiumposities in handen hebben
Acosta plaatst een aanval op Marquez, maar schiet van de baan, waardoor zelfs Bagnaia erlangs kan. De KTM-rijder heeft echter niet veel tijd verloren en zit vlak achter de twee Ducati’s.