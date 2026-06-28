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MotoGP Nederlandse GP: Liveverslag en updates vanuit Assen

Live standen

Stand

Liveblog

Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

RACE

All Stats
 
Cla Rider # Bike Laps Time Interval km/h Retirement Points
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 26

40'21.905

       25
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+2.004

40'23.909

 2.004     20
3 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+3.512

40'25.417

 1.508     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+9.315

40'31.220

 5.803     13
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 26

+10.140

40'32.045

 0.825     11
6 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 26

+10.388

40'32.293

 0.248     10
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 26

+10.288

40'32.193

       9
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+19.039

40'40.944

 8.751     8
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+19.383

40'41.288

 0.344     7
10 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 26

+20.302

40'42.207

 0.919     6
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 26

+20.669

40'42.574

 0.367     5
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+37.244

40'59.149

 16.575     4
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+36.755

40'58.660

       3
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+38.127

41'00.032

 1.372     2
15 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 26

+1'00.826

41'22.731

 22.699     1
16 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 25

+1 Lap

41'32.928

 1 Lap      
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+11 Laps

24'01.045

 10 Laps   Retirement  
dnf Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+13 Laps

20'37.701

 2 Laps   Retirement  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+13 Laps

20'52.183

 14.482   Retirement  
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 9

+17 Laps

14'28.367

 4 Laps   Accident  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 1

+25 Laps

2'52.151

 8 Laps   Accident / injury  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+26 Laps

58.622

 1 Lap   Accident  
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Di Giannantonio wist zich te herstellen van zijn long lap penalty en passeerde Alex Marquez in de laatste ronde voor de vierde plaats. Marc Marquez finisht als zesde achter zijn broer

Het is een volledig Aprilia-podium, want Jorge Martin pakt de finishvlag als derde. De Spanjaard leidt nu het kampioenschap voor Bezzecchi, die vroeg crashte

Fernandez komt als tweede over de finish en maakt er een 1-2 van voor Trackhouse

Geblokte vlag

Ai Ogura wint de Dutch GP. Hij wordt de eerste Japanse rijder in 22 jaar die een MotoGP-race wint!

Laatste ronde!

Penalty

Di Giannantonio heeft een long lap penalty gekregen voor het buiten de baan gaan na zijn contact met Marquez in de laatste chicane. Marquez lijkt aan een straf te zijn ontkomen door één seconde te vertragen

We kunnen nu bevestigen dat Marc Marquez vlak voor de start is overgestapt op een zachte achterband. Dat verklaart waarom hij in de slotfase van de race snelheid verliest

Di Giannantonio zet een gedurfde aanval in op Marquez in de laatste bocht en duwt laatstgenoemde van de baan.

De Spanjaard verloor nog meer momentum richting het rechte stuk van start/finish, waardoor zijn broer Alex Marquez erlangs kon

Ronde: 20

Ogura zet met nog zes ronden te gaan de aanval in op Fernandez en pakt de leiding. En hij rijdt meteen weg bij de Spanjaard

Ronde: 19

De strijd om de leiding tussen het Trackhouse-duo is los. Ogura aast op zijn eerste zege in de MotoGP, maar Fernandez is vastberaden om een dubbele overwinning op Assen te pakken

Ondertussen zien we nog een gevecht om de vierde plaats. Di Giannantonio jaagt op Marc Marquez, met Alex Marquez en Enea Bastianini niet ver daarachter op P5 en P6

Breaking news
Ronde: 17

En Fernandez gaat Martin voorbij richting bocht 15 en pakt de leiding! Ogura gaat mee en maakt er een 1-2 van voor Trackhouse

Het blijkt dat Fernandez' rear height device inderdaad even vastzat. Hij zit weer op tempo, maar het heeft wel wat kracht uit zijn aanval gehaald

Francesco Bagnaia heeft de race officieel opgegeven. Er zijn nu nog maar 16 motoren op de baan

Ronde: 16

Terwijl wij alle uitvallers in de gaten hielden, sloot Ai Ogura aan bij de leiders. Hij heeft echter plotseling ook wat tijd verloren, mogelijk door een probleem met het ride height device

Mechanisch probleem

Wow, we hebben opnieuw een technisch probleem. Francesco Bagnaia is nu teruggevallen naar de 12e plaats, nadat hij vierde had gelegen

Herhalingen tonen dat Acosta met zijn arm schudt. Zou hij vrijwillig zijn uitgevallen door een arm pump-probleem?

Mechanisch probleem

Toprak Razgatlioglu duikt de pits in, gevolgd door Acosta. Dat moet ook zuur zijn voor de Pramac-rijder, die was opgeklommen naar de 11e plek achter Fabio Quartararo

Mechanisch probleem

Dit is moeilijk te geloven. Acosta is vertraagd met wat een technisch probleem lijkt te zijn. Hij rijdt nog op de baan, maar is al teruggevallen tot buiten de punten.

Ronde: 11

Martin en Fernandez blijven rondrijden op slechts drie tienden van elkaar. Ogura is ook nog niet uit de strijd, nadat hij een seconde heeft goedgemaakt op het leidende duo. Hij volgt nu op 1,3s van Martin en Fernandez

Bagnaia is voorbij aan Marquez, die nu opnieuw onder druk staat van Acosta. Het trio vecht om de best-of-the-rest-plekken achter de drie Aprilia's, die de podiumposities in handen hebben

Ronde: 9

Acosta plaatst een aanval op Marquez, maar schiet van de baan, waardoor zelfs Bagnaia erlangs kan. De KTM-rijder heeft echter niet veel tijd verloren en zit vlak achter de twee Ducati’s.

Ronde: 7