TT Assen: Ogura behaalt eerste MotoGP-zege, Bezzecchi crasht

Ai Ogura behaalde zijn eerste MotoGP-zege tijdens de Dutch Grand Prix, terwijl een vroege crash van Marco Bezzecchi de leiding in het kampioenschap in handen gaf van zijn Aprilia-teamgenoot Jorge Martin.

Ondanks dat hij in de beginfase bijna 2,5s verloor op de leider na een gevecht om de derde plaats met Marc Marquez, dichtte Ogura geleidelijk het gat naar voren en vocht hij zich voorbij zowel Martin als Trackhouse-teamgenoot Raul Fernandez om een sensationele zege in Assen te behalen.

Met dit resultaat werd hij de eerste Japanse rijder die een MotoGP-race won sinds Makoto Tamada in 2004 op een Honda in Motegi zegevierde.

Bij de start van de race pakte Ogura opnieuw de holeshot vanaf de tweede plaats op de grid, maar polesitter Martin drong hem in bocht 3 voorbij om de positie terug te pakken.

Ondertussen kwam regerend wereldkampioen Marc Marquez meteen in beweging: hij passeerde zijn teamgenoot Francesco Bagnaia voor de vijfde plaats voordat hij een worstelende Bezzecchi inhaalde voor de vierde plaats.

Terwijl het Trackhouse-duo Fernandez en Ogura aan het begin van ronde 2 om de tweede plaats vocht, greep Marquez zijn kans om beiden in één beweging voorbij te gaan, al zou hij kort daarna weer achter Fernandez terugvallen.

Later in dezelfde ronde was er drama, toen kampioenschapsleider Bezzecchi de voorkant van zijn Aprilia verloor in de snelle bocht 15 en hard in de vangrails crashte.

Marco Bezzecchi crashed out, losing his lead of the standings Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Met een titelkandidaat uit de race begon ook Marquez’ vroege opmars op de zachte achterband aan kracht te verliezen, waarbij Ogura in ronde 5 de derde plaats van hem terugpakte.

In deze fase lag de 25-jarige bijna 2,5s achter Martin en Fernandez, maar er waren nog 21 ronden te gaan in de race.

Ronde na ronde kwam Ogura dichter bij het duo en wiste hij hun volledige voorsprong uit tegen ronde 16. Een kort schrikmoment met een haperend rear ride height device stopte zijn opmars even, maar hij dichtte het gat de volgende ronde meteen weer.

Van het trio was Fernandez de eerste die een aanval plaatste: hij passeerde Martin voor de leiding in bocht 1 aan het begin van ronde 17. Ogura volgde Fernandez onmiddellijk naar de tweede plaats, waarmee een volledig Trackhouse-gevecht om de zege begon.

Ogura sloeg uiteindelijk toe in ronde 20, passeerde Fernandez in bocht 9 en liep daarna meteen weg aan kop.

Omdat de Spanjaard geen tegenaanval kon inzetten, reed Ogura naar zijn eerste MotoGP-zege met twee seconden voorsprong, en bezorgde hij Trackhouse een mijlpaal met een 1-2.

Factory Aprilia-rijder Martin kon geen vuist maken tegen het Amerikaanse team, maar de derde plaats was genoeg om hem een voorsprong van zeven punten in de stand te geven, terwijl Bezzecchi voor de derde zondag op rij niet wist te scoren.

Terwijl Aprilia het podium volledig bezette, moesten de Ducati’s onderling strijden om de best of the rest. Francesco Bagnaia leek de vierde plaats veilig te hebben totdat hij in ronde 15 plotseling vertraagde door wat later een remprobleem bleek te zijn.

Terwijl Bagnaia de pits in reed, kwam Fabio di Giannantonio als vierde over de finish, ondanks een long lap penalty omdat hij bij de laatste chicane naast de baan was gegaan tijdens een gevecht met Marc Marquez.

Marquez eindigde uiteindelijk als zevende op de laatst overgebleven factory Ducati; zijn late keuze voor een zachte achterband maakte hem tegen het einde van de race kwetsbaar.

Gresini’s Alex Marquez verloor in de laatste ronde een plek aan VR46’s di Giannantonio, maar kwam nog altijd als solide vijfde binnen terwijl hij nog steeds met zijn fitheid kampte door zijn blessure uit Barcelona.

Tech3’s Enea Bastianini finishte als zesde tussen de gebroeders Marquez in, en sloot de dag af als beste KTM-rijder nadat Pedro Acosta halverwege de race uitviel met wat een arm pump-probleem leek te zijn.

Beide factory Yamaha-rijders eindigden in de top 10, met Fabio Quartararo op de achtste plaats en Alex Rins als tiende. Tussen hen in zat de factory KTM van Brad Binder.

De best geklasseerde Honda was Luca Marini op de 11e plaats, slechts drie tienden achter Yamaha’s Rins.

Slechts 16 rijders haalden de finish, waarbij technische problemen, crashes en fysieke klachten leidden tot in totaal zes uitvallers,