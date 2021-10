Ducati vanaf 2023 motorleverancier voor MotoE World Cup

Energica maakte eerder deze week bekend dat het zich aan het eind van 2022 terugtrekt uit MotoE. De Italiaanse firma is aan het eind van die termijn vier jaar de leverancier geweest van het elektrische kampioenschap. De officiële bekendmaking laat nog even op zich wachten, maar alle seinen staan op groen voor de entree van Ducati. Het is een belangrijke en opmerkelijke stap in de elektrificatie van de motorsport. Ducati CEO Claudio Domenicali liet recent nog weten dat zijn bedrijf nog niet toe was aan een dergelijke afdeling. Dit had vooral te maken met de prestaties van de huidige accu’s en het gewicht van dergelijke systemen.

De MotoE World Cup werd in 2019 met medewerking van Energica opgezet, maar kende een turbulente start. Bij de pre-season test dat voorjaar in Jerez ging de volledige paddock in vlammen op. Daardoor kon het seizoen pas veel later beginnen. Matteo Ferrari werd dat jaar de kampioen met twee overwinning in zes races. De afgelopen twee seizoenen was Jordi Torres de beste. De Spanjaard kreeg vorige maand de titel nadat hij in de finale van de machine gereden werd door Dominique Aegerter. De stewards gaven Aegerter een straf waardoor zijn puntentotaal uitkwam onder dat van Torres.

Ducati is in de MotoGP de sterkst vertegenwoordigde fabrikant. Het merk uit Bologna heeft anno 2021 zes machines op de grid, waarvan vier met volledige fabriekssteun. Naast de Ducati-hoofdmacht staan ook de rijders van Pramac Ducati onder contract bij de fabriek. Vanaf volgend seizoen heeft Ducati waarschijnlijk maar liefst acht motoren op de grid met de komst van Gresini Ducati en VR46. Dat laatste team moet de plannen voor 2022 nog altijd definitief maken nadat de aankondiging van de sponsordeal niet helemaal koosjer bleek te zijn.

De officiële bekendmaking van Ducati als MotoE-leverancier vindt naar verwachting donderdag plaats.