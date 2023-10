Teleurgestelde Veijer elfde in Motegi: "Het had beter gekund"

Na een reeks ijzersterke races en zijn ongelukkige uitvalbeurt in de Grand Prix van India reisde Collin Veijer voor het eerst af naar Mobility Resort Motegi voor de Moto3-race in Japan. Op vrijdag had de 18-jarige coureur uit Staphorst nog wat tijd nodig om op snelheid te komen, maar in de derde oefensessie zaterdagochtend plaatste hij zich meteen voor Q2. In die sessie kwam hij tot de zevende tijd, al moest hij door een gridstraf voor het verkeerd vasthouden van zijn stuur drie plaatsen achteruit op de grid.

Op zondag begon Veijer solide aan de race over 17 ronden. De Intact GP-coureur kon het tempo van de eerste groep niet volgen, maar belandde vervolgens wel in een grote groep die streed om de posities zes tot en met veertien. In dat gezelschap liet Veijer zich enkele keren van voren zien, maar in de laatste ronden van de race kon hij zich niet meer in de strijd om de zesde plaats melden. In de slotronde leek hij op weg naar de negende plaats, maar na de laatste bochtencombinatie kwam hij uiteindelijk toch als elfde over de finish.

"Vanochtend was het nat en dus was het een opdrogende baan. Bij het uitrijden van de pits was het gevoel al niet zo goed, er was niet heel veel grip. Ik wist dat het een moeilijke race zou gaan worden", blikte Veijer na afloop van de race terug bij Ziggo Sport. De posities verloor hij doordat hij in de laatste bocht een tikje kreeg. "Ik denk uiteindelijk dat P11 het maximaal haalbare was. Eigenlijk was dat P9, maar ik werd in de laatste bocht geraakt waardoor ik twee plekken verloor. Ik ben hierdoor wel teleurgesteld nu. Het had naar mijn mening beter gekund, maar voor vandaag en de eerste keer Japan was P11 goed. Ik denk dus dat we tevreden mogen zijn met vandaag en ik kijk uit naar Indonesië. Dat is weer een nieuw circuit, dus we gaan zien hoe we het daar gaan doen."

Met de elfde plaats in Motegi heeft Veijer opnieuw vijf WK-punten gescoord. Zijn seizoenstotaal komt daarmee op 63 punten, waarmee hij de derde positie in het kampioenschap bezet.