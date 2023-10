Masia wint in Japan en pakt WK-leiding in Moto3, Veijer elfde

Zaterdag verzekerde Jaume Masia zich van de pole-position voor de Moto3 Grand Prix van Japan. De gedeeld leider in het wereldkampioenschap rekende af met Deniz Öncü en de verrassende Matteo Bertelle. Collin Veijer noteerde intussen de zevende tijd tijdens Q2, maar toch mocht de Nederlander niet vanaf die positie aan de race op Mobility Resort Motegi beginnen. Hij kreeg - net als Diogo Moreira en Joel Kelso - een gridstraf van drie plaatsen voor het verkeerd vasthouden van het stuur, waardoor hij vanaf de tiende positie moest vertrekken.

Iets na 5.00 uur Nederlandse tijd doofden de startlichten om de Japanse Grand Prix op gang te brengen. Deniz Öncü kwam het beste uit de startblokken en pakte de kopstart, terwijl polesitter Masia achter Daniel Holgado en Stefano Nepa genoegen moest nemen met de vierde positie. Veijer beleefde intussen een solide start waarbij hij de tiende positie in de race behield, al zag hij later in de eerste ronde Moreira weer voorbijkomen en zo terug te vallen naar de elfde positie. Vooraan wist Nepa zich niet in de top-drie te handhaven: in de tweede ronde knokte Masia zich langs de Italiaan en enkele bochten later volgde Ayumu Sasaki dat voorbeeld. Veijer heroverde intussen de tiende plaats door de matig gestarte Bertelle te verschalken, al zou Ryusei Yamanaka hem in de derde ronde weer passeerde nadat hij over een vochtig stukje asfalt reed en de motor uitbrak.

Een ronde later heroverde Veijer de tiende positie door Yamanaka weer opzij te zetten, waarna de Intact GP-rijder in de vijfde ronde langs David Alonso ging voor de negende plaats. Helemaal vooraan ontstond op dat moment al een kopgroep van vier coureurs, bestaande uit Öncü, Masia, Holgado en Sasaki. Nepa slaagde er niet in om het tempo van de eerste vier rijders te volgen, terwijl zijn teamgenoot Ivan Ortola niet bij machte bleek om tot een inhaalactie te komen. Het gezelschap aan het front besloot vervolgens om het onderlinge gevecht te openen. Dat leverde meteen enkele positiewisselingen op, al bleef koploper Öncü tot de zevende ronde buiten schot. Toen kwam Masia hem voorbij, een voorbeeld dat nog in dezelfde ronde gevolgd werd door Sasaki.

Masia rijdt weg, Öncü crasht en raakt verder achterop

Terwijl het kopgroepje verder bleef duelleren, werd Xavier Artigas in de tiende ronde de eerste uitvaller met een crash in de eerste bocht. In het tweede grote groepje slaagde Veijer er intussen in om de achtste positie even over te nemen van David Muñoz. In de elfde ronde kwam de Nederlander zelfs naar de zesde positie. Eerst werkte hij zich langs Moreira, waarna hij ook profiteerde van de crash van Öncü. De Turk van KTM Ajo was in die ronde in een fel gevecht verwikkeld met Holgado en Sasaki en had net de tweede positie overgenomen, toen hij in bocht 10 onderuit schoof. Tevens zorgde dat gevecht ervoor dat Masia een gat van een seconde kon slaan richting zijn twee overgebleven achtervolgers Sasaki en Holgado. Daarachter reden Nepa en Ortola als een koppeltje, met vanaf van positie zes tot en met veertien een grote groep met onder meer Veijer.

Helemaal vooraan wist Masia in de laatste ronden uit de klauwen van de concurrentie te blijven en zo de zege te pakken in Japan. Daarachter wisselden Sasaki en Holgado in de laatste ronde meermaals van positie. Holgado leek de strijd om P2 te winnen, maar Sasaki kwam beter uit de laatste bocht en drukte zijn motor 0.056 seconde eerder over de finish om voor eigen publiek tweede te worden. Achter Holgado bleef Nepa teamgenoot Ortola nipt voor in de strijd om de vierde stek. De strijd om de zesde plek verliep fanatiek in de slotfase en werd uiteindelijk gewonnen door Muñoz, die nipt afrekende met Alonso. Kaito Toba volgde kort daarachter op de achtste positie, voor Yamanaka en José Antonio Rueda op de tiende positie. De Spanjaard zorgde ervoor dat Veijer zijn optreden in Japan net niet in de top-tien afsloot, want hij moest genoegen nemen met de elfde plaats en vijf punten. Taiyo Furusato, Riccardo Rossi, Moreira en Kelso waren de laatste rijders die punten overhielden aan de GP van Japan.

Door zijn overwinning heeft Masia eveneens de leiding in het kampioenschap genomen. Hij heeft nu 199 punten, zes punten meer dan Sasaki en negen stuks meer dan Holgado. Veijer verlaat Japan als de nummer dertien in het WK met 63 punten. Met deze klasseringen beginnen ze over twee weken aan de Grand Prix van Indonesië.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Japan