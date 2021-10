Foggia houdt titelstrijd open met fenomenale zege in Misano

Voor klassementsleider Pedro Acosta was de tweede Misano-race de kans om het wereldkampioenschap in zijn voordeel te beslissen. De jonge Spanjaard moest dan tenminste 21 punten meer pakken dan Dennis Foggia, die bij afwezigheid van Sergio Garcia de enig overgebleven rivaal van Acosta is. Op basis van het weekend was Acosta de favoriet voor een goed resultaat in Misano, maar toen de race eenmaal begonnen was verschoven die verhoudingen in het voordeel van Foggia.

De Italiaan begon vanaf de vijftiende startplek aan de race en had in de openingsfase moeite om naar voren te komen. Na een aantal rustige ronden schoof Foggia naar voren en in de dertiende ronde zaten de beide titelkandidaten op elkaars lip. Acosta, de enige die op de hardste achterband vertrokken was, had intussen moeite om het tempo van de koplopers te volgen. Hij kwam klem te zitten achter Stefano Nepa en zag voor hem hoe Foggia naar de leiding van de wedstrijd ging.

De Leopard-man kreeg Jaume Masia, teamgenoot van Acosta, mee op zijn achterwiel. Darryn Binder kon nog enige tijd mee met de beide koplopers, maar de Zuid-Afrikaan moest op een gegeven ook afhaken in de strijd om de overwinning. Acosta was intussen nog steeds in duel met Nepa om de vijfde plaats en rekende op Masia om de schade in het kampioenschap binnen de perken te houden.

Foggia kwam echter niet meer in de problemen. Hij reed zijn snelste tijd in de slotronde van de wedstrijd en hield Masia aan de meet op twee tienden van een seconde. Acosta was intussen bezig om de schade te beperken. De 17-jarige coureur nam Binder nog te grazen en hield ook een jagende Nepa achter zich. Acosta werd derde en gaat met zestien punten voorsprong naar de voorlaatste race van het seizoen.

Binder eindigde nog wel als vierde voor Nepa en polesitter Niccolo Antonelli. Romano Fenati kwam na een lastig weekend tot de zevende plaats voor Ayumu Sasaki en Xavi Artigas. Filip Salac keerde na zijn crash in Amerika terug, hij werd tiende.

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap verder met de Grand Prix van de Algarve, de titelstrijd ligt dan open.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Emilia-Romagna