In de kwalificatie voor de Moto2 Grand Prix van Indonesië verzekerde Zonta van den Goorbergh zich van de negende startpositie. Die positie hield hij in de eerste ronde vast, om daarna toch wat terrein te verliezen. In de negende ronde kwam de race van de RW Racing GP-rijder echter vroegtijdig ten einde. In de voorlaatste bocht werd Van den Goorbergh van zijn Kalex gelanceerd, waardoor hij na twee opeenvolgende puntenfinishes nu eens niet aan de finish kwam. De Nederlander werd na de crash ondersteund door marshals, maar uiteindelijk lijkt hij geen blijvende schade te hebben overgehouden aan het incident.

"Gelukkig ben ik relatief oké. Ik heb niets gebroken, maar ik ben zeker beurs en ik loop wat mank. Ik ben echter blij dat ik niets heb gebroken", vertelde Van den Goorbergh na afloop van de race voor de camera van Ziggo Sport. Daar verklaarde hij ook dat een probleem tijdens de formatieronde niet voldoende opgelost kon worden voor de start van de race. "Op weg naar de startgrid ontdekten we dat we een technisch probleem hadden. We dachten dat we het op de startgrid hadden opgelost, maar na een aantal ronden bleek helaas dat dit niet het geval was. Daardoor werd uiteindelijk een flinke crash veroorzaakt."

Na een knappe zesde plek in India en een nieuwe top-tien in Japan leek Van den Goorbergh ook in Indonesië over voldoende snelheid te beschikken om een solide puntenfinish over de streep te trekken. "Volgende week staan we in Australië weer aan de start. We hebben dit weekend goede dingen laten zien en waren erg snel. Ik kon een hele goede wedstrijd hebben. Het is jammer om dan wat pech te hebben en zo te eindigen, maar dat is ook racen. Volgende week staan we er gewoon weer", bleef de 17-jarige coureur uit Breda strijdvaardig.

Door de nulscore blijft Van den Goorbergh op een totaal van zeventien punten staan. Daarmee bezet hij met nog vijf raceweekenden voor de boeg nog altijd de 22ste positie in de WK-stand. Komend weekend krijgt hij in het Australische Phillip Island de kans om zich te revancheren voor de race in Indonesië.