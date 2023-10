Acosta dominant naar Moto2-zege in Indonesië, Bendsneyder twaalfde

De Nederlanders lieten tijdens de kwalificatie voor de Moto2 Grand Prix van Indonesië een goede indruk achter. Zonta van den Goorbergh plaatste zich rechtstreeks voor Q2 en kwam daarin tot een keurige negende startpositie, waarmee hij op de derde startpositie mocht plaatsnemen. Bo Bendsneyder drong intussen via Q1 door tot het tweede segment, waarin hij uiteindelijk beslag legde op de dertiende startpositie. Aron Canet verzekerde zich van pole-position voor de race over 22 ronden, voor Manuel Gonzalez en Filip Salac.

Om 7.15 uur doofden de lichten boven de startgrid om de Moto2-race in Mandalika van start te laten gaan. Polesitter Canet kwam goed van zijn plek en behield de leiding bij de start, ondanks een poging van Pedro Acosta om de koppositie meteen over te nemen. De WK-leider sloot aan op de tweede stek, voor Gonzalez, Somkiat Chantra, Fermin Aldeguer en Tony Arbolino. Laatstgenoemde knokte zich later in de eerste ronde zelfs naar de vierde plek door eerst Aldeguer in bocht 10 en daarna Chantra in bocht 12 te grazen te nemen. Van den Goorbergh behield in de openingsronde zijn negende stek, terwijl Bendsneyder zich handhaafde op de dertiende positie. Dat maakten Alonso Lopez en Alberto Surra op grote achterstand mee, nadat ze in de eerste bocht al gecrasht waren.

Vooraan slaagde Canet er niet in om een gaatje te trekken richting Acosta, die bij het ingaan van de tweede ronde de leiding overnam. In de tiende bocht antwoordde de Spanjaard van Pons, terwijl Van den Goorbergh een plekje verloor aan Joe Roberts en Bendsneyder juist P12 overnam. Een ronde later knokte ook Darryn Binder zich langs de Nederlander van RW Racing GP, een voorbeeld dat later in de ronde gevolgd werd door Bendsneyder. Helemaal vooraan ging Acosta opnieuw in de aanval bij Canet en ditmaal bleek de aanval dermate succesvol dat er geen counter kwam, waardoor de KTM Ajo-rijder de nieuwe leider werd.

Terwijl Acosta vooraan meteen een klein gaatje sloeg richting Canet, ontstond er een mooie strijd om de derde positie. Gonzales kwam onder druk te staan van Arbolino, die in de vierde ronde met succes een aanval inzette. Op dat moment moesten Bendsneyder en Van den Goorbergh toezien hoe ze door Sam Lowes gepasseerd werden. Een ronde later ging het gevecht om de laatste podiumplek verder, want Aldeguer knokte zich langs Gonzalez om de vierde stek over te nemen. In de zesde ronde ging de SpeedUp-coureur naar de derde positie door Arbolino te grazen te nemen. Gonzalez sloot vervolgens weer aan bij de Marc VDS-coureur, wat in de zevende en achtste ronde een mooi duel om de vierde positie opleverde. Gonzalez beslechtte die strijd in zijn voordeel.

Van den Goorbergh crasht, Bendsneyder ongelukkig in duel

Na acht ronden kwamen Bendsneyder en Van den Goorbergh door als nummers twaalf en dertien, maar daar zou vervolgens verandering in komen. Bendsneyder nam de elfde stek over van Binder, terwijl Van den Goorbergh in bocht 16 een nare highsider meemaakte en uitvaller werd. Dat gebeurde al op ruime afstand van Acosta, die zijn voorsprong langzaam uitbreidde naar een kleine seconde toen de race eenmaal halverwege was. De jonge Spanjaard, die volgend jaar zijn MotoGP-debuut maakt, hield zijn sterke tempo vervolgens vast en breidde zijn voorsprong in de daaropvolgende ronden met meerdere tienden uit, waardoor zijn marge na vijftien ronden al meer dan twee seconden bedroeg.

Arbolino en Jake Dixon hadden elkaar intussen gevonden en begonnen aan een mooi duel om de vijfde plaats, die na twee ronden in het voordeel van Arbolino werd beslecht door een foutje van Dixon in bocht 16. Bendsneyder schoof vervolgens in ronde 16 door naar de tiende plek, nadat Lowes een inhaalactie op Roberts moest bekopen met een uitstapje. De Rotterdammer van SAG Racing Team ging in de zeventiende ronde zelf in de aanval bij de Amerikaan, om in bocht 2 ook wijd gedrukt te worden. Daar waar Roberts zijn positie behield, viel Bendsneyder juist terug naar de dertiende positie. Hij zou enkele ronden op die positie blijven rijden, totdat hij in de twintigste ronde opnieuw langs Binder ging om P12 over te nemen.

Aan het front stond er echter geen maat op Acosta, die gaandeweg steeds verder wegliep bij Canet en na een rustige laatste ronde met twee seconden voorsprong over de finish kwam. Canet behield de tweede positie, terwijl Aldeguer de derde podiumplek opeiste nadat hij aanvankelijk het gat even dichtte, maar uiteindelijk toch weer een gaatje moest laten. Dixon verschalkte in de laatste twee ronden zowel Gonzalez als Arbolino om als vierde afgevlagd te worden. Chantra eindigde als zevende, voor Sergio Garcia, Roberts en Lowes op P10. Dennis Foggia bleef Bendsneyder net voor in de strijd om de elfde positie, terwijl Binder, Taiga Hada en Albert Arenas de laatste punten scoorden in Indonesië.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Indonesië