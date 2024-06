Roberts geblesseerd na crash in Moto2-training, mist TT Assen

Tijdens de tweede Moto2-training in de aanloop naar de TT van Assen ging Joe Roberts op nare wijze onderuit in bocht 8. De rijder van OnlyFans American Racing werd bij het uitkomen van de snelle bocht van zijn Kalex geworpen en kwam vervolgens op vervelende wijze op zijn rechterschouder terecht. In de grindbak ondersteunde hij zijn rechterarm, om vervolgens met een ambulance afgevoerd te worden naar het medisch centrum op het circuit. Daar werd een gebroken sleutelbeen geconstateerd bij Roberts, die niet fit is verklaard door de medici en de rest van het raceweekend vanaf de zijkant moet toekijken.

Het missen van de TT van Assen is een hard gelag voor Roberts, die bezig is aan zijn beste Moto2-seizoen tot dusver. Na zijn derde opeenvolgende tweede plek in Jerez werd hij de eerste Amerikaan sinds Nicky Hayden die een van de wereldkampioenschappen aanvoerde, om enkele weken geleden in Mugello zijn tweede zege in het kampioenschap te boeken. Door die overwinning was hij kampioenschapsleider Sergio García tot op zeven punten genaderd. García krijgt op zijn beurt een geweldige kans in Assen om zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit te breiden. Zijn naaste achtervolger die wel aan de start staat op het TT Circuit, MT Helmets-MSI-teamgenoot Ai Ogura, staat er inmiddels al 23 punten achter.