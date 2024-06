Het opvallendste aspect van de Moto2-rentree van Bendsneyder in Assen

Eind april brak Bo Bendsneyder zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de Spaanse Grand Prix in Jerez. De Nederlander moest na een operatie de raceweekenden in Frankrijk, Catalonië en Italië missen, waarna hij vorige week ook ontbrak bij een persconferentie op TT Circuit Assen. Er werd gevreesd dat hij voor het tweede jaar op rij de TT van Assen zou moeten missen, maar donderdag maakte Bendsneyder een einde aan de twijfels. In het radioprogramma Gas op die lollie van HOi FM maakte de 25-jarige Rotterdammer bekend dat hij voor eigen publiek terugkeert in de Moto2 na drie races gemist te hebben. Hij komt weer aan de zijde van Jaume Masià te rijden. Tegelijkertijd is ook vervanger Daniel Muñoz in Assen weer van de partij.

Zelfde team, maar nieuwe naam en eigenaar

In zijn afwezigheid is er echter het nodige veranderd bij de werkgever van Bendsneyder, die hij al sinds 2021 vertegenwoordigt. De formatie, die sinds het begin van het seizoen als Gas Up door het leven ging, heeft na de Italiaanse Grand Prix in Mugello een wisseling van eigenaar en daarmee ook van naam ondergaan. Eduardo Perales heeft zijn renstal verkocht aan Raúl Castañeda, de CEO en oprichter van advocatenkantoor Preico Juridicos. Hij heeft zijn met Preicanos Racing Team meteen ook een nieuwe naam gegeven en dat gaat samen met een nieuwe kleurstelling. Het rood-wit-blauw van Gas Up en voorganger SAG Racing Team is verdwenen, want vanaf de TT van Assen racet het team in groen-wit-oranje.

De overname van Gas Up door Castañeda is ronduit opvallend te noemen, aangezien dergelijke overnames en naamsveranderingen meestal niet gedurende, maar pas na afloop van het seizoen plaatsvinden. Bovendien moeten MotoGP-rechtenhouder Dorna Sports en teamverbond IRTA groen licht geven voor zo'n overname. Op LinkedIn heeft Castañeda de transactie in ieder geval wereldkundig gemaakt. In het bericht meldt hij dat het balletje is gaan rollen toen hij met zijn advocatenkantoor benaderd werd om Carlos Tatay te helpen. De Spaanse rijder was vorig jaar namens Gas Up - dat toentertijd nog als SAG door het leven ging - actief in het EK Moto2, totdat hij in Portimão crashte. Sindsdien kampt hij met verlammingsverschijnselen.

"In november 2023 kreeg ik een telefoontje van iemand die me om hulp vroeg omdat Carlos Tatay een ongeluk had gehad en ze geen oplossing zagen. Zelfs de verzekeringsmaatschappij die gesteund zou moeten worden door de Spaanse federaties, zorgde hier niet voor", schrijft Castañeda, die vervolgens door Perales uitgenodigd werd in de faciliteit van Gas Up. Daarna volgde compensatie voor het werk dat hij voor Tatay had verricht. "Op een dag vroeg ik hem hoeveel het zou kosten om wat kleine stickers van Preicano op de motor te laten zetten. Uiteindelijk kocht ik de gehele uitrusting. Het Pertamina Gas Up Team is nu van ons en gaat Preicanos Racing Team heten."