Bendsneyder sluit Moto2-test Qatar af op zesde positie

Vorige week was het de beurt aan de mannen in de MotoGP, dit weekend mochten de Moto2-rijders aan de bak voor een collectieve test in Qatar. Vrijdag tot en met zondag stonden in het teken van de laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen, dat komend weekend van start gaat op het Losail International Circuit. Voor Bendsneyder bood de driedaagse test, waarbij iedere dag drie sessies van een uur en tien minuten werden gehouden, een mooie kans om verder te wennen aan zijn nieuwe werkgever SAG Racing en de Kalex-machine. Het was niet de eerste kennismaking, die vond eerder deze maand plaats op het circuit van Valencia.

Vrijdag moest Bendsneyder nog genoegen nemen met de vijftiende plaats in de rangschikking. Zijn 2.00.184 was ruim 1,1 seconde langzamer dan de snelste tijd van Remy Gardner. De Australiër stond overigens drie tienden los van de concurrentie. Op zaterdag leek Bendsneyder steeds beter in vorm te geraken: door een seconde van zijn tijd af te halen ten opzichte van vrijdag schoof de Nederlander op naar de zevende positie, op iets meer dan drie tienden van snelste man Xavi Vierge. Daarna ging het ook op zondag qua rondetijd weer iets beter voor Bendsneyder: zijn 1.58.904 was goed voor de zesde positie op de zondagse ranglijst, op de gecombineerde ranglijst van de driedaagse test is die tijd goed voor de zevende plek.

De snelste tijd op zondag werd gereden door Sam Lowes, die in de derde sessie van de dag met nog zo’n 45 minuten te gaan meteen maar de snelste tijd van de week reed: 1.58.655. Daarmee dook de rijder van Marc VDS Racing slechts 0.013 seconde onder de tijd van Marco Bezzecchi. De protegé van Valentino Rossi, die deze winter een MotoGP-zitje bij Aprilia afwees, eindigde daarmee op de tweede plaats. Gardner ging in de absolute slotfase nog eens zitten voor een snelle tijd en strandde uiteindelijk op 35 duizendsten van Bezzecchi op de derde plek. Jake Dixon volgde op de vierde positie, op de voet gevolgd door Vierge en Bendsneyder. Nicolò Bulega noteerde de zevende tijd, terwijl de top-tien wordt afgerond door Raul Fernandez, debutant Albert Arenas en Aron Canet.

Het nieuwe Moto2-seizoen gaat komend weekend van start met de Grand Prix van Qatar. Een week later staat op het Losail International Circuit ook de Grand Prix van Doha gepland, alvorens men aan het Europese deel van de kalender begint.