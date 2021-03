Bendsneyder krijgt 'goede eerste indruk' tijdens Valencia-test

Na de teampresentatie van een week geleden kwamen Bendsneyder en teamgenoot Tom Lüthi op het Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia voor het eerst met hun nieuwe materiaal in actie. Voor de Nederlandse coureur was het zijn eerste kennismaking met de Kalex-machine, nadat hij in eerdere jaren met Mistral en NTS reed. De Duitse constructeur is al jaren de toonaangevende partij wat betreft de motorfietsen in de Moto2.

Voor Bendsneyder stond de test in het teken van gewenning aan de nieuwe machine en het nieuwe team. In totaal reed hij 142 ronden met de snelste tijd op maandag. De Rotterdammer klokte een 1.35.453 als snelste tijd. Zijn Zwitserse teamgenoot kwam tot een 1.35.886 op de eerste dag, hij kwam hier op de tweede dag niet overheen. Veel zegt het niet, maar Bendsneyder keek met een tevreden gevoel terug op de eerste kennismaking met de Kalex.

“Het is een goede tweedaagse test geweest in Valencia, het was mijn eerste keer met het team en de eerste keer dat ik op de Kalex reed. De eerste indruk was erg goed. Het gevoel was vanaf het begin eigenlijk heel positief, ik ben blij met alle ronden die we hebben gereden. Voordat we aan de test begonnen was de weersverwachting niet echt super, maar uiteindelijk mogen we blij zijn dat we zoveel hebben kunnen rijden. Ik kijk uit naar de volgende test op een ander circuit.”

Het team trekt volgende week naar Jerez waar andermaal een privétest op het programma staat. Later deze maand trekt Bendsneyder met zijn team naar Qatar waar de officiële wintertest op het programma staat, evenals de eerste twee races.